Solistas da Casa da Música atuam na redação do JN

Concerto é esta quinta-feira, às 15.30 horas, e terá música de Rossini.

Um quarteto de solistas da Orquestra Sinfónica da Casa da Música do Porto toca esta quinta-feira na redação do JN, no Porto.

O quarteto é composto pelos intérpretes Ana Maria Ribeiro (flauta), Carlos Alves (clarinete), Gavin Hill (fagote) e Hugo Carneiro (trompa). Serão interpretados os dois andamentos "Andante" e "Thema com Variazione", do quarteto nº 6 do compositor italiano Gioachino Rossini​​​​​​.

Será um míni concerto e terá transmissão em direto nas redes sociais do JN, a partir das 15.30 horas.

Este pequeno showcase antecipa o espetáculo que vai decorrer no sábado, pelas 21.30 horas, no Centro de Arte Alberto Carneiro, em Santo Tirso, no âmbito do projeto "Holograma - Cultura para todos" a decorrer na Área Metropolitana do Porto.

Nesse espetáculo serão interpretadas obras dos compositores Gioacchino, Rossini e Vincenzo Gambaro.