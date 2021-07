Solta o som, DJ: música eletrónica em cenários idílicos

Delfim Machado Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A produção de espetáculos dedicados ao formato streaming é o novo paraíso dos amantes da música eletrónica e promete dar a conhecer os locais mais icónicos de Portugal através de DJ set sem público em paisagens e monumentos encantadores filmados a 360 graus.

O castelo de Guimarães foi o cenário escolhido para o live set de anteontem do duo de Tech House, Mayze X Faria, pioneiros destas produções em território nacional com eventos a que chamam X Places.

Este apelo à transcendência que germina da comunhão entre a música eletrónica e as paisagens deslumbrantes tem um duplo ganho em tempos de pandemia. Por um lado, os concertos têm grande visibilidade internacional e, com um público-alvo jovem, são apetitosos para as câmaras e outras entidades divulgarem locais turísticos. Ao mesmo tempo, dão trabalho a DJ e produtores que, de outra forma, não teriam locais para atuar. Há ainda os produtores de vídeo, que têm uma tarefa essencial nesta experiência simultaneamente sonora e visual elaborada especialmente para ser vista num ecrã.