Som do filme Dune ganhou cinco prémios com software produzido em Portugal

A atribuição do Oscar de "Melhor Som" ao filme Dune não deixou surpreendido Nuno Fonseca, fundador e CEO da Sound Particles, startup de Leiria, que desenvolveu o software de áudio 3D utilizado pela produtora norte-americana Warner Brothers.

"Este ano, Dune já tinha ganhado todos os prémios de melhor som para cinema, pelo que tinha confiança que também ia ganhar o Óscar", justifica ao JN Nuno Fonseca, 46 anos.

O CEO da Sound Particles refere-se ao Bafta, ao Prémio de Cinema da Audio Society, ao Golden Reel da Motion Picture Sound Editors e ao da Association Motions Picture Sound.

Satisfeito com o reconhecimento, Nuno Fonseca não esconde o orgulho que sente tanto em relação ao sucesso de Dune, como de outros filmes produzidos com o software de áudio 3D da Sound Particles, como Game of Thrones [Jogo dos Tronos], Star Wars e o filme infantil Frozen 2.

"Ficamos felizes por saber que o nosso software está a ser utilizado nestas grande produções", afirma o CEO da Sound Particles. "Ficamos muito contentes por termos dado um pequeno contributo."

Fundada em 2016, a startup de Leiria trabalha, sobretudo, para o mercado dos Estados Unidos (Califórnia), que absorve 50% da produção, e do Reino Unido, para onde exporta 10% dos softwares desenvolvidos. Em comunicado de imprensa, refere que tem mais de 2500 clientes em todo o mundo e "duplicado a faturação praticamente todos os anos".

"Quando nos aproximamos de um gigante tecnológico e dizemos que o nosso software foi utilizado em grandes produções cinematográficas, passamos logo para a segunda fase da conversa, pois já nem se coloca a questão da validação técnica", assegura Nuno Fonseca. "É ótimo para desbloquear."

Com uma equipa de mais de 25 pessoas, a empresa trabalha para estúdios de cinema, cria jogos e, mais recentemente, produz música, a partir de Leiria. A abertura de um escritório em Los Angeles, nos Estados Unidos, está nos planos da Sound Particles.