"Em tudo estás e tu és tudo/ Para mim e em mim mesma moras/ Nem me abandonarás nunca/ Sombra que sempre me assombras"

Há 116 anos morria a figura mais importante do mundo das letras galegas, a poetisa Rosalía de Castro. A sua obra está quase toda traduzida em português. Numa época em que a língua galega estava praticamente extinta, o seu marido o jornalista Manuel Murguía publica em 1863, em Vigo, o primeiro livro de Castro, "Cantares gallegos", que marca o renascer daquele idioma.

No Porto, na Praça da Galiza há uma obra do escultor Barata Feyo que lhe é dedicada. A TV Galicia revelou em 2018 o telefilme "Contó Rosalia", sobre a vida desta mulher. Aqui pode ver o filme.

O poema "Negra sombra" foi musicado por Carlos Nuñez e Luz Casal e serviu de banda sonora ao filme "Mar adentro" de Alejandro Amenabar, sobre a vida de Ramón SamPedro com uma interpretação sublime de Javier Bardem.

Curiosamente, a mulher de Bardem, Penélope Cruz, interpreta Donatella Versace, na série "American crime story: o assassinato de Gianni Versace". Hoje cumprem-se 24 anos que Gianni Versace foi assassinado a tiro à porta da sua casa em Miami Beach, por um alegado assassino em série que estaria obcecado com ele.

Aqui pode ver o trailer:

"Gosto das mulheres como formas para os meus vestidos", dizia Versace.

Aqui pode ver o último desfile por ele criado:

Hoje assinala-se também o nascimento de outro homem que teve uma relação artística com a figura humana: Rembrandt. O Museu Thyssen Bornemisa permite fazer uma visita virtual à obra do artista conhecido pelos retratos. Também neste dia se assinala a morte do pintor italiano Annibale Carraci; a Uffizi Gallery também permite conhecer o trabalho do artista bolonhês virtualmente.