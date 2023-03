Sónar lança festa dos 30 anos em Lisboa

Patrícia Naves Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Na segunda edição em Portugal do Sónar, festival de eletrónica criado em Barcelona há 30 anos, é reforçada a aposta em melhorar a experiência de quem visita. Até domingo, há mais de 50 concertos agendados.

Um dos maiores festivais de música eletrónica no mundo voltar a assentar arraiais na capital. No ano em que se lançam as celebrações do 30.º aniversário do Sónar Barcelona, a segunda edição da versão de Lisboa traz novidades: fixa-se no coração da cidade, o Parque Eduardo VII, para permitir um maior usufruto dos concertos e manifestações paralelas; e apresenta um cartaz mais multicultural, com 17 nacionalidades. A música eletrónica, nas suas múltiplas e diversificadas formas, chega em força esta sexta-feira e prolonga-se até domingo.

Ao longo de três dias, o Parque Eduardo VII acolhe mais de 50 concertos, DJ sets, performances, instalações e conferências que mostram o que de melhor se faz em música, criatividade e tecnologia em 2023. O cartaz é eclético, mutifacetado, mas há destaques: a começar pelos espetáculos audiovisuais de nomes como Folamour, I Hate Models ou Max Cooper, mestres na imersão e ligação da música ao visual.

PUB

Entre djs, back to backs e live acts nacionais e internacionais há muito mais para descobrir. Jonathan Tavares, da organização, ajuda a descortinar o vasto cartaz e a destacar alguns nomes: como, na primeira noite, James Holden e Max Cooper e o back to back de Skream e Mala. A 1 de abril, a única data com Sónar versão dia e também noite, na programação diurna o destaque vai para o live de Colin Benders, Peggy Gou e o "embaixador da música portuguesa", Nigga Fox; e, de noite, para Acid Pauli, Héctor Oaks, a estreante DJ Mell G e WhoMadeWho. No domingo, em que o Sónar é só de dia, a não perder o Chet Faker DJ set, Amelie Lens, Lady Shaka e os portugueses Sensible Soccers,

Mais centralizado

Em 2022, o Sónar Lisboa dividiu-se por diferentes zonas da cidade. Apesar do sucesso, a organização decidiu simplificar e, para melhorar a experiência dos visitantes, tanto o Sónar by Day como o by Night ficam agora centralizados, com o Pavilhão Carlos Lopes como sala principal, apoiada pelos exteriores SonarVillage e SonarPark. "Percebemos, no ano passado, que termos os eventos mais espalhados pela cidade impedia as pessoas de verem toda a programação" adiantou Tavares ao JN.

Na Estufa Fria, acontece o Sónar+D, ponto de encontro para profissionais e fãs das indústrias criativas, arte, música, ciência e tecnologia. Ainda aqui, acontecem os espetáculos AV, na Nave, e a exposição "Sediment Nodes", em luzes LED nos três jardins, com música de Clothilde.

Novidade é também a Plaça de Barcelona, iniciativa da autarquia catalã para criar pontes entre cidades europeias, e que escolheu Lisboa para estreia internacional. A instalação interativa estará localizada junto à Praça Marquês de Pombal e o dinamismo das empresas tecnológicas é o protagonista do programa que conta com mesas redondas, atividades sobre Start-ups, video gaming, green deal e gastronomia.

Sobre a adesão do público, as expetativas da organização são as melhores, até a avaliar pela estreia do ano passado. "A primeira edição foi um sucesso e acho que de alguma forma se conseguiu trazer à cidade algo novo. Tivemos uma programação que abrangia um espectro muito diversificado, não só de música mas de palestras, workshops e aspetos que fogem um pouco aos festivais de música atuais. Foi uma forma também de trazer um público internacional muito vasto à cidade", adianta o responsável do Sónar.

Até porque os estrangeiros foram, e voltarão a ser, um público importante. "Eu diria que há um equilíbrio nas vendas entre público nacional e estrangeiro", sendo a expectativa da organização que, entre nacionais e turistas, a lotação se possa completar. A tour dos 30 anos do Sónar continua a 28 e 29 de abril na 7.ª edição do Sónar Istanbul e culmina com a comemoração em Barcelona, a 15, 16 e 17 de junho.

Os bilhetes oscilam entre os 32 e os 120€.

Mais eletrónica a caminho

2023 tem mais reservado para os fãs das sonoridades eletrónicas:

Boom Festival

Idanha-a-Nova, 20 a 27 de junho

Vários

Festival Lisb-On Jardim Sonoro

Monsanto, Lisboa, 30 de junho a 2 de julho

Jungle DJ set, Quantic, DJ Nobu entre outros

RFM Somni

Figueira da Foz, de 7 a 9 de julho

Example, Pedro Cazanova, entre outros

Neopop

Viana do Castelo, de 10 a 12 de agosto

Richie Hawtin, Charlotte de Witte, entre outros