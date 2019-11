Sônia Guajajara pede grito de revolta pelos indígenas da Amazónia

Rita Neves COsta Hoje às 11:53 Facebook

A líder indígena brasileira pediu gritos de revolta contra a desflorestação e os assassinatos na Amazónia, naquela que foi uma das sessões mais concorridas do Fórum do Futuro.

Quinze minutos antes de os intervenientes subirem ao palco do Grande Auditório do Rivoli, no Porto, a bilheteira já indicava: "Sessão esgotada". O átrio da sala de espetáculos tornava-se pequeno para tantas vozes que esperavam ouvir e fazer perguntas a Sônia Guajajara. A líder indígena brasileira estava, esta segunda-feira à noite, acompanhada em palco pelo artista Ernesto Neto, que durante a tarde já tinha conversado sobre espiritualidade, arte e política.

"Fizeram-lhe perguntas muito sérias", ouvimos de um membro da plateia em alusão à sessão da tarde do brasileiro. Na verdade, ninguém esperava que os dois oradores passassem cheques em branco aos acontecimentos da última semana. "Não sei se devo dar "boa noite"", disse Sônia Guajajara quando entrou no palco do Fórum do Futuro, vestida orgulhosamente com vestes indígenas. "Estamos com um sentimento de muita revolta, que está a apertar o nosso peito".

O assassinato do líder Paulo Paulino Guajajara a tiro na passada sexta-feira, 1 de novembro, alegadamente por madeireiros voltou a chocar o mundo e a iniciar um novo grito de revolta por parte dos povos indígenas brasileiros. "Não queremos mais silêncio, queremos um grito de reparação: "Demarcação já!"", e Sônia gritou, erguendo o punho perante um auditório apinhado e reclamou justiça para o seu povo e para nós mesmos.

Sem falsas modéstias, o público respondeu e gritou com ela. Acrescentaram-se mais tarde uns "Fora Bolsonaro", por livre e espontânea vontade da plateia. A líder indígena tem noção que o discurso parece a chamada para uma luta distante que acontece nas florestas do Brasil. "Se estivermos sozinhos, não vamos sobreviver. Senão se indignam por nós, indignem-se por vocês mesmos", esclareceu entre vários aplausos.

Com assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Sônia Guajajara não iliba a culpa que os países europeus têm atualmente na desflorestação, nas queimadas e nos assassinatos que acontecem nos territórios dos povos indígenas. Atualmente são cerca de 305 povos a falar 274 línguas diferentes no Brasil. No passado, já foram muitos mais.

"Bolsonaro é o capataz. A carne e a soja das nossas terras não fica no Brasil", explicou a também ativista ambiental, relembrando que grande parte dos produtos do país viajam para a Europa. Para as nossas mesas. A emergência climática que tanto se fala hoje, é um o conceito estranho para os povos indígenas, porque cuidar da Natureza sempre foi a sua vida. "Onde existe povo indígena tem floresta e tem água limpa", diz Sônia.

Estima-se que na primeira semana de setembro deste ano se tenham registado mais de cinco mil focos de queimadas na Amazónia. A desflorestação quase duplicou entre janeiro e agosto deste ano, quando comparado com 2018, segundo dados do Instituto Nacional para as Investigações Espaciais (INPE).

"Não existe amor na criação do Brasil"

Numa sala lotada, as perguntas são mais que muitas e o tempo é escasso para a reflexão. O artista plástico Ernesto Neto aprendeu durante o convívio com o povo indígena Huni Kuni a reconectar-se com o espírito e a dançar e cantar perante as maleitas da vida. A interpelação partiu de uma jovem na plateia: "Com amar e dançar com pessoas que nos matam? Não existe amor na criação do Brasil".

A resposta escorregou para Sônia Guajajara, que reafirmou a necessidade de construir pontes com todos como forma de melhorar a vida dos povos indígenas, como tenta fazer na digressão europeia que está agora a realizar em 12 países. A estratégia passa por unir e sensibilizar e não apenas apontar o dedo para os erros que também a Europa continua a cometer na Amazónia.

Quanto ao amor, a resposta é simples. "Quando um guerreiro tomba, muitos outros se levantam. Nós não enterramos os nossos mortos, nós plantamos", concluiu.