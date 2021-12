Sophie Marceau: "Fui exposta desde muito nova a este mediatismo"

João Antunes Hoje às 12:40 Facebook

Atriz fala-nos do seu último filme, "Correu tudo bem", nas salas esta semana.

Aos 55 anos, Sophie Marceau é ainda recordada como a protagonista de "La Boum - A primeira festa", onde se estreou, tinha apenas 14. Pelo caminho, tornou-se uma das grandes estrelas do cinema francês, já foi a Bond Girl de "007 - O Mundo não chega" e a companheira de Mel Gibson em "Braveheart". Esta semana vamos vê-la em "Correu tudo bem", baseado no romance autobiográfico de Emmanuèle Bernheim, numa mulher que tem de lidar com o pedido do pai de a ajudar a morrer, na sequência de um grave problema de saúde. Um filme que assinala ainda o regresso ao trabalho da atriz, após três anos sem filmar.

Sentiu-se a sua falta nos grandes ecrãs. A que se deveu essa ausência?