Sorrisos à volta de rodas, poder voltar a dançar: este Andanças é ainda mais especial

Festival acontece em nova morada na aldeia de Campinho, Reguengos de Monsaraz, entre esta quinta-feira e domingo.

É um duplo renascimento, por causa da pausa imposta pela pandemia, mas também pela mudança de casa e novidades a ela associadas. Em 2022, o Festival Andanças acontece de 18 a 21 de agosto no Campinho, Reguengos de Monsaraz, com uma nova morada, (ainda) maior espírito de comunidade, menos público, palcos em locais como quintais e lavadouros - e o grande lago do Alqueva a 3 km.

O conceito base é o mesmo: são quatro dias de dança, música, culturas, encontros, oficinas, num festival que é considerado por muitos dos que lá vão como o melhor do país para famílias. Marta Guerreiro, da Associação Pédexumbo, não rejeita o elogio: "há todo um programa dedicado a famílias, que começa com o corpo a acordar, manualidades, oficinas de dança, bailes para famílias, não é um fator restrito ao espaço criança, as famílias podem participar em muitas atividades. E este ano temos uma parceria com um circo familiar que vai criar uma área com uma tenda, dando maior destaque a este espaço", relata ao JN.

Programação Espaço Criança

O espaço criança a que se refere tem programação de manhã ao final do dia, mas não é nas famílias que se esgota o evento que, numa frase, a organizadora descreve como "um festival para participar". São mais de 120 atividades, no total dos quatro dias, "há oficinas de dança com seis workshops diários diferentes e depois temos seis a sete bailes diários. O rol é imenso porque o festival não se faz só de musica e dança mas de oficinas criativas, relaxamento, ligadas ao bem estar, passeios, visitas, o espaço criança com programação das 9h às 19h... são perto de 200 artistas a integrar a equipa", adianta Marta Guerreiro.

Este ano é assim especial para o Andanças, por diversos motivos: o primeiro, o regresso. "Depois de uma longa pausa sem dança nas nossas vidas achamos que o Andanças traz de volta a dança enquanto maior veículo de comunicação. Esta edição vai voltar a unir muitos sorrisos à volta da dança, das rodas, a possibilidade de voltar a dançar com quem conhecemos e quem não conhecemos e é isso que vai fazer com que seja marcante este ano. Outra ideia que nós temos é trazer as pessoas para o Alentejo, um Alentejo diferente de onde nos estávamos e acho que isso vai marcar as pessoas, nem sempre o interior é conhecido e também por isso esta edição vai ser especial", diz a responsável.

Também a mudança de local marca um novo paradigma do evento. Segundo a Pédexumbo, com sede em Évora há mais de 20 anos, há algum tempo que era pensado o pilar da sustentabilidade, "e em como se poderia obter maior resultado numa sustentabilidade que não tem só a ver com o impacto na comunidade onde se realiza um evento de média dimensão mas também o impacto na associação e a do próprio evento", explica Marta. Daí a aldeia do Campinho, até porque pertence ao Alentejo Central, está perto das margens do grande lago do Alqueva e "para nós faz sentido continuar no interior e ter alguma ligação à água".

Lotação reduzida pela qualidade

Com a nova casa, reforçam-se os quatro pilares do festival: Dança e Música, Voluntariado, Comunidade e Sustentabilidade. "O festival ganha este ano uma componente mais urbana, apesar de ser uma aldeia, estamos a desenvolver outro pilar, não só da sustentabilidade mas da relação com a comunidade. Quer ser feito cada vez mais com o que as pessoas têm para dar e por isso estamos a ocupar espaços, temos palcos dentro de quintais, lavadouros que acolhem palcos, essa componente vai integrar o festival nesta matriz urbana que é Campinho", refere.

A edição é assim inspirada pela região e comunidade onde se insere, do recinto ao campismo, do espaço criança ao saúde, das associações e cafés às famílias locais. "O Andanças não é um festival com cabeças de cartaz, tanto o artesão local que mostra a sua arte como o músico belga que vem fazer um baile são recebidos da mesma forma, é esse o conceito. É para todos, uma família ou grupo de amigos que chega pode viver de forma diferente, construir a sua própria experiência. É um festival que acolhe muitos festivais", resume a mesma responsável.

Com as novas características, este ano a edição é "reduzida, por opção própria". "Sendo na aldeia não queremos que crie grande impacto na comunidade local então temos como limite de participantes 1500 pessoas, sendo que toda a equipa, voluntários e staff acresce; mas esperamos que a lotação esgote", conclui a organização.