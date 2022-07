Sound Waves registou "a melhor edição de sempre em 15 anos"

Sara Oliveira Hoje às 17:57 Facebook

O Sound Waves estreou-se em 2005 e só mesmo a pandemia impediu a sua realização nos dois últimos anos. Recuperada a normalidade, este fim de semana, em Esmoriz, o certame "bombou" durante cerca de 21 horas, com um line up à escala mundial. Assumidamente com o coração no tecno e a essência no underground, as batidas ecoaram para além do recinto e conquistaram ravers de várias idades e de todo o lado, portugueses e estrangeiros, atraídos pelo festival no seu todo e não por nenhum DJ em particular.