"Sound Waves tem um dos melhores cartazes de tecno da Europa"

Maratona de sete horas é nesta madrugada de quinta para sexta-feira no Hard Club, no Porto. Depois deste "best of", o festival de tecno realiza-se no dia 8 de julho no Estádio da Barrinha, em Esmoriz, Ovar.

Um dos primeiros e principais festivais de música tecno do país tem já 18 anos de existência. Apesar de ainda estarmos a três meses do Sound Waves, o público é presenteado esta quinta-feira com uma amostra do que será a edição deste ano.

O Hard Club, no Porto, torna-se assim palco do Sound Waves Invites, o evento que carrega o ADN do festival e o coloca em formato clubbing.

Com nomes que constam no cartaz para julho, "o festival procura dar palco a artistas emergentes da cena tecno", declarou ao JN Bernardo Bernardes, CEO do Sound Waves.

O alinhamento para esta noite no Hard Club contém alguns dos maiores nomes da atualidade na música eletrónica, destacando-se a primeira presença de Alignment, DJ italiano que é atualmente o músico com mais temas no top 5 de hard-tecno, na cidade do Porto, e da portuguesa Otta, que ganha cada vez mais terreno internacional com as suas produções de psy-tecno.

Para lá destes dois grandes nomes, o Sound Waves Invites conta ainda com as atuações de Miss Sheila, Ornella, Carol d'Souza, Bernard e Rui Pinto.

À semelhança do festival que vai decorrer a 8 de julho, no Estádio da Barrinha, em Esmoriz, o formato clubbing não tem pausas. Começando à meia-noite e terminando às 7 horas da manhã, o Sound Waves Invites dá sete horas non-stop, num desfile em que abordará os vários subgéneros da música tecno.

Maratona de 21 horas é dia 8 de julho em Esmoriz

A 16.ª edição do festival promete 21 horas seguidas de uma autêntica rave com um cartaz repleto de grandes nomes do género. Indira Paganotto, Fatima Hajji, Lilly Palmer, 999999999, Charlie Sparks, Nico Moreno, Cristobal Pesce e Basswell são alguns dos cabeças de cartaz que fazem parte do programa deste ano.

Assim como os nomes que apresentam, o Sound Waves tem ele próprio crescido além-fronteiras. "Na última edição, tivemos mais de 12 nacionalidades presentes", constatou o também CEO do festival Wilson Neves, ao que Bernardo acrescenta que o leque de nacionalidades era bastante diverso, inclusivamente intercontinental.

Muito deste sucesso deve-se aos artistas que atuam no Sound Waves: nomes emergentes e em crescimento dentro do vasto género que é a música tecno. Para a edição deste ano, os diretores do festival consideram que "o Sound Waves tem um dos melhores cartazes de música tecno da Europa".