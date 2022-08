SPA cobra direitos de autor a discotecas e bares fechados durante a pandemia

Presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto denuncia "falta de transparência" e exige saber quem beneficiou da cobrança. Sociedade Portuguesa de Autores estará disponível para efetuar acertos, "se for o caso".

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) enviou cartas com aviso de cobrança aos empresários do Porto para estes liquidarem os direitos de autor relativos ao período em que lojas, bares e discotecas estiveram encerrados por conta da pandemia de covid-19. A denúncia foi feita ao JN por António Fonseca, presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, que acusa a SPA de "falta de transparência".

Porém, a mesma situação "não se verifica" em Lisboa, confirmou o presidente da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, Ricardo Tavares. Mas referiu que a cobrança "não tem pés para andar".