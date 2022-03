"Spaghetti Bros." apresenta uma família com inúmeros segredos

F. Cleto e Pina Hoje às 13:58 Facebook

Viagem desencantada e sarcástica pela América mafiosa dos anos 1930.

Um rapazinho conta a um chefe mafioso os planos do seu rival, sendo pago com algumas notas. De seguida, vai ter com este último e confidencia-lhe os segredos do primeiro, obtendo nova gratificação. Finalmente, revela os planos de vingança de ambos ao homem mais poderoso da cidade, não para evitar o banho de sangue previsto, mas para engordar os seus proventos.

Espelho fiel dos estratagemas e subterfúgios necessários para sobreviver nuns Estados Unidos da América dos anos 1930 dominados pelas famílias mafiosas, este é apenas um dos episódios autoconclusivos que compõem os vários volumes de "Spaghetti Bros.", uma viagem de Trillo e Mandrafina pela realidade desencantada daquele país.

Como protagonistas surgem os membros da família Centobucchi, nascidos em Itália mas estabelecidos nos Estados Unidos. São eles Amerigo, um chefe mafioso; Frank, o padre, todavia cada vez menos crente; Antonio, o polícia e amante da mulher de Amerigo; e Caterina, uma atriz de cinema mudo caída em desgraça pelo advento do sonoro; Carmela, que se desdobra em dona de casa, prostituta de luxo e assassina a soldo. Unidos pelo nome e pela tradição, é um núcleo que vive a esconder uns dos outros os muitos segredos esconsos com que se traem e mentem.

Numa América em crise financeira e de valores, em que a maioria dos sonhos se transforma em pesadelos e em que os crimes compensam, Carlos Trillo diverte-se a esticar uma manta demasiado curta para cobrir todos os podres, escondendo aqui para revelar acolá, tapando de um lado para mostrar do outro. O desenho de Domingos Mandrafina assenta num traço fino, semi-caricatural, expressivo e dinâmico, que torna pouco atraentes mesmo as personagens bonitas, mas brilha especialmente na expressividade dos rostos e quando preenche as vinhetas com conseguidos contrastes de branco e negro que acentuam os tons desbotados da quotidiano desta família.

Dessa forma, e com um humor sarcástico e irónico, os dois autores argentinos vão narrando uma invulgar e abjeta crónica familiar, exibindo as reações falsamente púdicas aos pecados venais que cada membrom dos Centobucchi comete, num crescendo de confrontação, com os sonhos a espelharem os seus piores desejos.



Spaghetti Bros. Vol. 3

Trillo e Mandrafina

Arte de Autor