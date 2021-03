Spike Lee preside ao júri do Festival de Cannes

Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O produtor e realizador americano Spike Lee será o presidente do júri do 74.º Festival de Cannes, que decorre entre os dias 6 e 17 de julho.

Impedido de presidir a edição de 2020, devido à pandemia de covid-19, Spike Lee manteve-se leal e prometeu acompanhar o Festival até ao seu regresso à Croisette, lê-se no comunicado do festival.

Para a organização, Spike Lee faz com que o "Festival de Cannes inaugure esta nova década com um excecional presidente do júri, já que é um dos maiores realizadores da sua geração, além de ser argumentista, ator e editor".

"Ao longo de 30 anos, Spike Lee traduziu com precisão as questões do seu tempo, de uma forma contemporânea sem negligenciar a leveza ou a diversão" e, durante "os meses incertos que se passaram, nunca parou de nos apoiar", afirma o presidente do Festival de Cannes, Pierre Lescure.

"O entusiasmo e a paixão de Spike Lee pelo cinema dão-nos mais energia para nos prepararmos para o grande Festival que todos esperam. Estamos muito impacientes", confidenciou o delegado-geral do certame, Thierry Frémaux .

De acordo com a organização, os contornos da 74.ª edição do festival serão delineados durante as próximas semanas. A seleção oficial dos filmes e a composição do júri serão anunciadas no princípio de junho.

Spike Lee entregará a Palma de Ouro, no final do festival, em Cannes, a 17 de julho.

PUB

A 74.ª edição do festival estava prevista para os dias de 11 a 22 de maio, mas foi remarcada para julho. No ano passado, o festival também adiou a edição habitual em maio e transformou o evento numa versão especial de programação, curta, em outubro.