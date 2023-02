Spirou e Fantásio estão de volta entre o humor e o horror

F. Cleto e Pina Hoje às 19:11 Facebook

Émile Bravo constrói uma narrativa trágica, densa, pungente e apelativa no novo álbum "A esperança nunca morre".

Integrado na coleção "Spirou por...", que apresenta versões fora da cronologia do aventureiro vestido de groom, "A esperança nunca morre" é a inesperada continuação de "O diário de um ingénuo", numa série até aqui formada por álbuns auto conclusivos.

Esta segunda incursão de Émile Bravo em Spirou arranca onde o anterior terminou, no início à II Guerra Mundial. Mas apresenta diferenças marcantes, como a moderação dos apartes de Spirou ao "rival" Tintin, ou a utilização dos diversos momentos de humor, geralmente associado às tiradas infelizes ou aos disparates de Fantásio, para, de forma contrastante, acentuar o lado trágico da narrativa.

Com boa parte do álbum a decorrer durante a ocupação da Bélgica pelas tropas alemãs, Émile Bravo consegue moderar, e até tornar incómodos, os momentos divertidos, para dar a primazia à guerra e aos seus efeitos, sejam eles o bombardeamento de cidades, o desespero de quem tem de fugir das suas habitações e das suas cidades, as questiúnculas entre os supostos aliados, a facilidade com que a nova ordem leva amigos a transformarem-se em inimigos devido às suas crenças políticas ou religiosas, a fome ou o desemprego, que tornam quase impossíveis a subsistência e a sobrevivência, ou a sensação de inutilidade e de incapacidade de resistir, que perpassa por todo este primeiro volume.

Bem representativo desta dualidade, entre a boa disposição de uma banda desenhada leve de aventuras e a realidade inultrapassável associada ao conflito, é um diálogo de duas páginas entre Spirou e Fantásio, quando este deseja voltar à frente para combater - isto enquanto aquele argumenta que, mesmo na guerra, pegar numa espingarda contra o seu semelhante é um ato bárbaro e hediondo, passível de ser considerado assassinato.

Primeiro de um conjunto de quatro que se espera que a ASA edite rapidamente, o arranque de "A esperança nunca morre" deixa um sabor agridoce pela forma como Bravo conseguiu traçar um retrato tão negro de uma situação real, usando a roupagem de uma das séries mais emblemáticas da banda desenhada europeia, num equilíbrio brilhante entre a realidade histórica, o espírito das aventuras de Spirou e Fantásio e as necessidades do seu relato, construindo uma narrativa trágica, densa, pungente e apelativa.