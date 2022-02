Spotify: conspirações, desinformação e mercados

Pandemia pôs Spotify no centro da polémica. Liberdade de expressão e saúde pública exaltam ânimos nas redes.

Os últimos dois anos serviram para que a sociedade se polarizasse sobre as questões da pandemia e o mundo das artes não foi alheio ao fenómeno. Nas últimas semanas, a face visível do conflito ideológico pôs o gigante sueco de streaming Spotify no centro da polémica.

O músico canadiano Neil Young pediu à plataforma, numa carta aberta que removesse a sua música, acusando o Spotify de ser fonte de desinformação sobre a covid-19 através dos podcasts de Joe Rogan, um comediante americano que conta com 11 milhões de usuários e cujas prédicas estima-se serem descarregadas 200 milhões de vezes por mês. Algo que já tinha sido reclamado por 270 médicos que acusam o programa "The Joe Rogan Experience" de disseminar informação falsa.