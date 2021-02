Sr. Cabeça de Batata deixa de ser senhor e passa a ser só Cabeça de Batata

JN Hoje às 19:29 Facebook

Com quase 70 anos de existência, o Sr. Cabeça de Batata vai deixar de estar associado ao género masculino. O boneco da Hasbro vai assumir um género neutro para promover a "igualdade de género".

O Sr. Cabeça de Batata, juntamente com a Sra. Cabeça de Batata (Mr. e Mrs. Potato Head, em inglês) vão sofrer uma transformação a nível de género e deixar de ser "senhor" e "senhora". A icónica personagem da Disney vai assumir o género neutro, que vai permitir às crianças "imaginar e criar a sua própria família Cabeça de Batata", disse a fabricante Hasbro.

O género neutro permite aos cidadãos escolher se querem, ou não, ser identificados como homem ou mulher. É um género livre de esterótipos e de verdades pré-concebidas. Por isso, a empresa de brinquedos afirmou estar a ser "reimaginada para o consumidor moderno".

"A Hasbro está a certificar-se de que todos se sentem bem-vindos no mundo do Cabeça de Batata, retirando, oficialmente, o Sr. da marca e logotipo do Sr. Potato Head para promover a igualdade de género e a inclusão", disse a empresa sobre a mudança de nome.

A famosa personagem da Disney vai continuar à venda nas lojas, mas acompanhada de um novo pack de Cabeças de Batata, que vai ser lançado no outono deste ano. Chamado "cria a tua família Cabeça de Batata", este novo pack inclui duas Cabeças de Batata adultas sem género, um bebé Cabeça de Batata e outros acessórios. O brinquedo vai poder ser montado com diferentes partes do corpo e roupas.

Esta transformação foi criticada por aqueles que a viram como uma manobra de publicidade e apreciada por outros que a viram como um sinal de evolução.

"Neste momento há movimento em torno da neutralidade de género", disse à BBC Frederique Tutt, analista da indústria de brinquedos do Grupo NPD. "É algo que a Hasbro tem vindo a abordar, juntamente com a inclusividade". A analista acrescenta, ainda, que a Hasbro está atenta às pessoas que "querem ser neutras em termos de género que querem escolher".

Numa entrevista à revista de negócios Fast Company, a gerente geral da Hasbro, Kimberly Boyd, disse que a marca do Sr. e da Sra. era "limitativa no que diz respeito tanto à identidade de género como à estrutura familiar". "A cultura evoluiu", acrescentou.

Outras empresas de brinquedos tomaram decisões semelhantes nos últimos anos, de modo a anularem as normas tradicionais de género. Por exemplo, a gigante de brinquedos Mattel, fabricante das famosas Barbies, lançou uma linha de bonecas neutras do ponto de vista do género. Além disso, a Barbie, que inicialmente era conhecida por ser alta, branca e loira, existe agora numa variada gama de etnias e formas corporais.

O Sr. Cabeça de Batata foi posto à venda pela primeira vez em 1952. Na sequência do seu sucesso, a Sra. Potato Head, juntamente com os tradicionais acessórios feminizados, foi lançada no ano seguinte.