Stand up comedy não é um simples fenómeno. Veio mesmo para ficar

Com 40 eventos em poucas semanas, espetáculos de humor vivem dias de ouro, mas há desafios por cumprir.

A superação da pandemia, a revolução causada pelo "Levanta-te e ri", as plataformas como a Netflix, a recuperação de agendas pós-confinamento. Tudo contribuiu para o verdadeiro fenómeno - ou a fase subsequente, em que se superou o fenómeno e se firmou o séquito - do stand up comedy em Portugal.

Basta olhar para as agendas e bilheteiras: até ao final de março, há quase 40 espetáculos de stand up marcados, a maioria de nomes bem conhecidos, vários esgotados. E estes são os maiores, já que há todo um circuito mais pequeno, de clubes e bares que lotam semanalmente para acolher jovens em ascensão.