Star lançada hoje no Disney+

Disney+ lança hoje nova área de entretenimento. Série sobre a covid-19 entre as novidades previstas para março.

O serviço de streaming que junta a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic inclui agora mais conteúdos com a introdução da marca Star, que entrou hoje em funcionamento na Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Europa. Integrada no Disney+, Star tem a sua própria página, que inclui filmes, séries e documentários.

Rebecca Campbell, presidente de The Walt Disney Company, refere que a nova área de entretenimento adiciona "uma variedade incrível de filmes e séries de alta qualidade, destinados a famílias, jovens e adultos, alicerçada pela aquisição da 21st Century Fox e proveniente dos nossos estúdios criativos".

Para março já foram anunciadas novidades como "Godfather of Harlem", que conta a história do chefe do crime Bumpy Johnson; "Black Narcissus", uma série dramática, baseada num romance de Rumer Godden; e "Love in time of corona", um conjunto de quatro histórias, ligadas entre si, sobre o amor durante a quarentena.

Para este ano estão também confirmados títulos originais como "Rebel" de Krista Vernoff, uma série inspirada na vida de Erin Brockovich (em maio); e "Aretha", que irá explorar a vida rainha do soul, Aretha Franklin (junho).

Como parte do lançamento de hoje, o Disney+ acrescentou novos controlos parentais, incluindo a capacidade de estabelecer limites no acesso a conteúdos para perfis específicos com base na classificação por idades. Existirá a opção de criar um PIN para que sejam bloqueados os perfis infantis quando estes pretenderem aceder a conteúdos para adultos.