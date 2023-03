Star Wars: A "Força" chega à ilha da Madeira

Mariana Soares Hoje às 10:27 Facebook

A ilha da Madeira irá servir de cenário ao novo projeto da saga "Star Wars", avança o "Jornal da Madeira". A galáxia muito distante do universo criado por George Lucas está mais perto de nós que se imaginava.

Apesar de ainda não ter sido divulgado que projeto é este, há indícios de que se trata de "The Acolyte", a nova série da saga, protagonizada por Amandla Stenberg e Lee Jung-jae e cujas gravações começaram no final de 2022 .

De acordo com o "Jornal da Madeira", à ilha já terão chegado cerca de 40 contentores com materiais que serão utilizados nas filmagens. A Antena 1 Madeira confirmou ainda que estas se vão realizar até ao final do mês em vários pontos das costas Norte e Sul da ilha, sendo que alguns destes locais poderão vir a ser temporariamente encerrados ao público durante o processo de gravações. O Governo Regional da Madeira anunciou o corte de estradas como a ER 214 já a partir de sábado, "motivada pelas filmagens de uma série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a região".

A saga iniciada em 1977 pelo filme "Star Wars: Episódio IV - Uma nova esperança" conta já com nove filmes baseados na trilogia original e várias séries, destacando-se o recente sucesso de "The Mandalorian" .