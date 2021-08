Steve Martin e Martin Short reacendem química em "Homicídios ao Domicílio"

Hoje às 11:40 Facebook

A nova série cómica "Homicídios ao Domicílio", que se estreia no Disney+ a 31 de agosto, marca o regresso dos ícones da comédia Steve Martin e Martin Short numa história de crime real onde Selena Gomez completa o trio.

"A audiência vai ser surpreendida por algumas coisas inesperadas que nunca viram estes atores fazer antes", disse à Lusa o cocriador e produtor executivo John Hoffman, conhecido pela série "Grace e Frankie".

"A junção de Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nesta história soa a uma coisa fresca e nova, o que é importante em televisão", frisou.

"Homicídios ao Domicílio" conta a história de três estranhos num complexo de apartamentos em Nova Iorque que são amantes de histórias de crime real, descobrem algo misterioso e vão investigá-lo juntos.

"Steve [Martin] viu as possibilidades cómicas que fizeram esta ideia levantar voo de uma forma que outros mistérios de assassinatos não têm", explicou John Hoffman. "Queríamos que o mistério fosse real e que os segredos de cada personagem fossem muito reais e fizessem a audiência interessar-se por eles".

Numa mesa-redonda sobre a série policial em Los Angeles, Steve Martin explicou que a ideia partiu do facto de ele próprio ser fã do que nos Estados Unidos se denomina "true crime", ou crime real, e estar interessado na resolução de crimes.

"Isto é uma das coisas mais incomuns que já fiz, porque tem um enredo. Eu não costumo fazer coisas com enredos", gracejou o ator.

Na série, as personagens decidem criar um 'podcast' sobre um crime que aconteceu no seu complexo de apartamentos, algo entre a homenagem e a paródia a este género muito popular de programa de áudio.

"A série é para toda a gente interessada no trabalho destas três pessoas maravilhosas, nas histórias com mistérios e que quando começam a seguir uma história não conseguem parar até conseguirem resolver o mistério", disse à Lusa John Hoffman. "Não vão saber qual a verdade até ao fim".

Steve Martin, de 76 anos, e Martin Short, de 71 anos, fazem nesta série um trio cómico com Selena Gomez, de 29.

"Não fazia ideia de quem eles eram", gracejou a cantora e atriz, na mesa-redonda. "Estava muito entusiasmada e honestamente muito nervosa. Os comediantes às vezes são um pouco distantes e não sabia em que é que me estava a meter".

Os dois atores, cujos trabalhos conjuntos em filmes como "Três Amigos" e "O Pai da Noiva" lhes deram um lugar de destaque na comédia norte-americana, andaram em 'tour' com o espetáculo "An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life", mas não tinham feito televisão juntos.

"Nunca tínhamos falado de fazer uma série juntos. A experiência foi tão feliz e criativa como o que podíamos sonhar", contou Martin Short.

Selena Gomez elogiou o profissionalismo e génio cómico dos dois atores, que a ajudaram ao longo das filmagens.

"O que é especial é que eles têm um sentido de humor que, de certa forma, já não existe. Não é típico nem sombrio, é muito leve", referiu. "Não sei se sou boa atriz, faço o meu trabalho e espero estar à altura destas pessoas incríveis. Aprendi muito entre o primeiro e o último episódio", continuou, frisando que ambos lhe deram "um excelente exemplo" com o seu comportamento em estúdio.

Um dos destaques do início da série, que tem dez episódios, é a participação do artista inglês Sting, que faz de si próprio. "É uma experiência típica de Nova Iorque, vais num elevador e ali está o Sting", disse Martin Short.

O convite ao ex-vocalista da banda The Police foi feito numa chamada telefónica em que participaram os protagonistas e produtores, um momento "marcante" para John Hoffman.

"Ele estava num elegante 'château' em França em plena pandemia e nós fizemos uma chamada matinal e perguntámos se consideraria entrar na série", contou o produtor. "Iluminou o dia de toda a gente quando esteve no 'set'. Veio muito preparado e todos ficámos impressionados".

Hoffman, que foi produtor executivo da série "Grace e Frankie", com Jane Fonda e Lily Tomlin, sublinhou a importância de dar espaço a atores mais velhos com muita experiência.

"Ao trabalhar com todos estes atores, vejo que não há nada como a ética de trabalho de um profissional maduro", disse. "Espero mesmo que haja mais histórias intergeracionais que permitam trazer para uma nova luz pessoas que se calhar já não vemos há uns tempos no ecrã e misturá-las com outras que são fabulosas hoje em dia e estão a começar a sua escalada".

A série, um original Star, tem produção executiva de Jamie Babbitt, do criador de "This Is Us" Dan Fogelman e Jess Rosenthal, além de Martin, Hoffman, Gomez e Short. Os três primeiros episódios estreiam-se em simultâneo no Disney+ na terça-feira.