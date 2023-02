Steven Spielberg: "Com a pandemia comecei a pensar na mortalidade"

João Antunes Hoje às 15:23 Facebook

Cineasta norte-americano recebeu Urso de Ouro honorário do Festival de Cinema de Berlim e, num raro momento de partilha, falou à imprensa.

Momento alto da Berlinale, Steven Spielberg recebeu na terça-feira à noite o Urso de Ouro Honorário, antes de exibir o seu último e mais pessoal trabalho, "Os Fabelmans". Algumas horas antes, o realizador deu uma conferência de imprensa, onde se mostrou tão à vontade e tão satisfeito com o interesse pelo seu trabalho que foi ele próprio a sugerir que o encontro durasse mais alguns minutos, de forma a responder a mais algumas perguntas.

Sobre o que o motiva a fazer filmes, hoje e no início da carreira, referiu não ter mudado nada. "A mesma força que me motivou a fazer cinema quando era miúdo é a mesma que me continua a motivar, ao fim destas décadas todas. A excitação é a mesma quando descubro um guião, um livro ou uma ideia original que pense que possa dar um bom filme. É algo que me excita mais do que qualquer outra coisa na vida, com a exceção do nascimento dos meus filhos".

"Claro que fiquei muito traumatizado com a rutura da minha família"

Naturalmente, o autobiográfico "Os Fabelmans" dominou uma boa parte da conversa com Steven Spielberg. "O que aconteceu foi que, durante a pandemia, estava sequestrado em minha casa e tinha mais tempo para pensar", disse o cineasta de 76 anos. "Isso deu-me tempo para respirar fundo e perceber que se havia um filme que ainda não tinha tido tempo de fazer, agora tinha. E sempre quis fazer um filme sobre a minha mãe, o meu pai e as minhas irmãs e essa grande luta entre arte e a família. No fundo, todos os meus filmes são pessoais e são sobre a família. Mas nada de tão específico em relação à minha família como os Fabelmans".

Como se pode ver no filme, a relação com a mãe sempre foi muito forte. "A Michelle Williams interpreta a minha mãe de uma forma muito rigorosa. A minha mãe celebrava a vida, todos os dias da vida dela. Quando queria fazer uma coisa, fazia. Antes de falecer, a minha mãe tinha um restaurante. Sempre que eu ia lá perguntava-me quando é que eu ia fazer um filme sobre ela, porque me tinha dado imenso material para o fazer. Foi uma das coisas que me veio à cabeça durante a pandemia", recordou. Quando começámos a não poder sair de casa, comecei a pensar na mortalidade e no envelhecimento. Foi o medo que senti com a pandemia que me deu a coragem de contar a minha história".

Steven Spielberg respondeu então à questão de saber se considerava este seu último filme como uma terapia. "Nunca pensei nisso como terapia", respondeu. "Mas quando temos a possibilidade de abordar traumas do passado em música, pintura ou cinema, acaba por vir tudo ao de cima. Claro que em criança fiquei muito traumatizado com a rutura da minha família e fiquei fascinado por temas como o de 'O Império do Sol', onde um rapaz é separado da família pela guerra. Se os meus pais não se tivessem divorciado, talvez não tivesse feito esse filme".

Série sobre Napoleão para a HBO com guião de Kubrick

Um dos momentos altos da conversa com Steven Spielberg teve a ver com a partilha das suas memórias de Stanley Kubrick. "Conheci-o no laboratório da Elstree, quando ele estava a preparar o "Shining" e eu "Os Salteadores da Arca Perdida". Penso que foi em novembro de 1979. Nessa mesma noite convidou-me para jantar em casa dele e fiquei amigo dele até ao dia em que morreu". E Spielberg fez um extraordinário anúncio: "Estamos a planear uma grande produção, com a família do Kubrick. Uma série de sete episódios para a HBO baseada no guião original do Kubrick sobre o Napoleão".

O nome de François Truffaut também foi referido durante o encontro com os jornalista, no qual Spielberg fez uma confissão: "Foi ele que me levou a fazer o 'E.T'. Trabalhei quatro meses com o Truffaut. Tinha acabado de fazer "A Idade da Inocência", com crianças. E disse-me que eu tinha um coração de criança e tinha de fazer um filme com crianças".

Quanto a novos projetos para o próprio Spielberg realizar, para já, nada de novo. "Quem me dera. Estive tão envolvido em dois projetos de seguida e ambos tão pessoais. Sempre quis fazer um musical, como o "West Side Story" e "Os Fabelmans" surgiu-me quando ainda estava em pós produção do "West Side Story". Ainda não tive tempo de pensar no que vou fazer a seguir. É um sentimento bom, mas também horrível. Preciso de trabalhar e gosto de trabalhar".

"John Ford foi dos maiores à face da Terra"

No final de "Os Fabelmans", vemos David Lynch a interpretar o papel de John Ford, evocando um episódio da vida de Steven Spielberg, quando ainda tinha 16 anos. Confrontado com o que diria ele próprio a um jovem aspirante a realizador, Spielberg teve um dos vários momentos de boa disposição: "Não lhe diria de certeza para tirar o rabo do meu escritório!". Mas nada belisca o que Spielberg pensa do mestre dos westerns. "O John Ford foi um dos maiores realizadores à face da Terra, sempre fui e sempre serei um grande admirador do trabalho dele. Essa cena de "Os Fabelmans" foi, palavra a palavra, se a memória não me falha, o que me aconteceu a mim. O John Ford era uma força da natureza".

Mas Steven Spielberg não deixou de falar dos jovens cineastas de hoje. "O conselho que normalmente dou é mais sobre como reconhecer histórias que sejam interessantes e como as filmar. Há tantas oportunidades de aprender com grandes cineastas contemporâneos. Eu aprendo mais com jovens cineastas do que com cineastas do passado. Há realizadores a fazer hoje trabalhos tão audaciosos. São as histórias que vão fazer com que os espetadores prestem atenção ao que se quer contar".

Finalmente, Steven Spielberg partilhou as suas emoções ao receber o prémio da Berlinale. "A honra de um prémio de carreira é forçar-me a fazer uma coisa que não faço muito: refletir. Faz hoje seis anos que perdi a minha mãe", recordou. "Depois da minha mãe falecer entrei em modo de reflexão. Fiz uma contabilidade do que fiz no passado. Um prémio destes manda-nos também de volta para o passado. Vindo de um festival como Berlim, esta homenagem é um dos pontos mais altos da minha carreira."