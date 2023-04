Steven Spielberg critica a prática de reeditar filmes antigos

Daniela Tender Hoje às 20:28 Facebook

O cineasta norte-americano Steven Spielberg criticou a ideia de filmes antigos serem reeditados para apaziguar as sensibilidades da sociedade moderna. O realizador, de 76 anos, revelou que se arrependeu de ter reeditado o filme "E.T. - O Extraterrestre", de 1982.

"Nunca deveria ter mexido nos arquivos do meu próprio trabalho e não recomendo a ninguém fazer isso", disse o cineasta Steven Spielberg em entrevista à revista "Time". "Todos os filmes são uma espécie de simbolização de onde estávamos quando o fizemos e de como era o mundo", acrescentou.

No início dos anos 2000, o cineasta aproveitou uma edição especial de 20 anos do filme para alterar as armas de fogo, que apareciam na narrativa cinematográfica, por Walkie Talkies (pequenos aparelhos de rádio emissor e recetor), numa cena em que as autoridades apontavam armas aos protagonistas.

O cineasta norte-americano foi ainda questionado sobre a reedição de uma das obras literárias de Roald Dahl, escritor britânico, devido às mudanças de palavras como "gordo", que foi substituída por "enorme", e "feio e bestial", que foram alterados para apenas "bestial".

O filme mais recente de Spielberg, "The Fabelmans", inspirado nas memórias de infância e juventude do realizador, esteve nomeado para sete categorias nos Oscars, no entanto ainda não recebeu nenhum prémio. O próximo projeto do realizador ainda não está confirmado, mas sabe-se que já foi contratado para um drama inspirado na personagem principal do filme Bullitt, de 1968, com a participação de Bradley Cooper como protagonista.