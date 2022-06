"Stranger Things" devolve ao top êxito de Kate Bush 37 anos depois

JN Hoje às 17:19, atualizado às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

"Running Up That Hill", clássico de 1985 de Kate Bush, voltou à ribalta depois de surgir numa cena do primeiro episódio da nova temporada da série "Stranger Things".

A primeira parte da recém-lançada quarta temporada de "Stranger Things", da Netflix, relançou a icónica canção da cantora britânica Kate Bush "Running Up That Hill", ao apresentar o êxito da década de 80 no primeiro episódio, numa cena em que a personagem Max afasta um monstro.

O tema, que faz parte do álbum "Hounds of Love", lançado em agosto de 1985, há 37 anos, está entre as quatro canções mais ouvidas durante a semana no Spotify no mundo todo. E, se tivermos em conta apenas o dia de hoje, ocupa o segundo lugar na tabela, também a nível global. Mesmo em Portugal, "Running Up That Hill" subiu esta sexta-feira para a quinta posição das músicas mais ouvidas.

A nova temporada da série (dividida em duas partes e que remonta ao ano de 1986) estreou na plataforma de streaming na sexta-feira passada, 27 de maio, sendo que, três dias depois, a canção de Kate Bush registou um aumento de 8700% de reproduções globais face a quinta-feira, véspera da estreia, segundo uma análise do Spotify.

Veja abaixo a cena e recorde o vídeo original: