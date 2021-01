Catarina Ferreira Hoje às 09:05 Facebook

"Está um frio de rachar, parece que o Mundo inteiro se uniu para me tramar", dizia a popular prosa de Carlos Tê, para o tema "Não há estrelas no céu" de Rui Veloso. A sensação de derrotismo parece invadir os mais ociosos que tentam com dificuldade, nesta manhã de regresso ao trabalho, sacudir o torpor das festas.

Mas grandes feitos aconteceram neste dia, conhecido internacionalmente como o dia dos The Doors. A efeméride foi instituída em 2017, em Los Angeles, para assinalar os 50 anos do lançamento do primeiro álbum da icónica banda norte-americana.

O primeiro álbum homónimo arrasou com temas que catapultou a banda para a fama, como "Break on through", "Alabama Song" ou o mítico "Light my fire"; "Take it as it comes" ou "The end". Um êxito atrás do outro.

Roubámos a quadra de "Take it as it comes" e deixámos o vídeo na versão remasterizada de 2006, uma alusão perfeita ao que estamos a viver:

"Take it easy, baby

Take it as it comes

Don't move too fast

And you want your love to last

Ah, you've been movin' much too fast"

Este é também um dia perfeito para rever o filme de 1991, "The Doors - O mito de uma geração", de Oliver Stone. Um filme imperdível sobre uma das maiores estrelas da música, um dos lamentáveis membros do clube dos 27 e um desempenho assinalável de Val Kilmer.

Ainda sobre esta banda que mudaria o curso da vida de tantas pessoas, duas referências literárias: "As Portas da Percepção", livro escrito em 1954 por Aldous Huxley e que dá nome à banda. Nesta obra, o autor pormenoriza as suas experiências alucinatórias quando tomou mescalina.

O título de Huxley provém de uma frase de William Blake: " If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite". O livro "Canções de Inocência e de Experiência" do poeta inglês, com desenhos originais, está publicado em português e é imperdível.

Também sobre a força das palavras no rock, "Estro-Watts- Antologia da idade do rock", de João de Menezes-Ferreira, é um livro imperdível, recentemente adaptado ao palco por Gonçalo Amorim e Legendary Tigerman (Paulo Furtado), numa produção do Teatro Experimental do Porto. O espetáculo estreou no Porto em 2020, passando por Aveiro e e Coimbra. Em breve, seguirá carreira por outras cidades.

Os mitos arrastam, não raras vezes, comportamentos errantes por parte dos seus fãs. Por várias vezes a Associação de Amigos do Cemitério de Pére-Lachaise, em Paris, onde o cantor está sepultado, pediu que o corpo fosse trasladado para outro local, dado serem frequentes os atos de vandalismo na sua sepultura.

O cemitério de Pére-Lachaise é um dos mais importantes do Mundo, dada a concentração monumental de arte funerária que lá está situada. Cada ano recebe em média 3, 5 milhões de visitantes. Os escritores Honoré de Balzac e Jean de La Fontaine, o compositor Georges Bizet, a cantora Maria Callas, as bailarinas Isadora Duncan e Loie Fuller ou o pintor Paul Signac são alguns dos famosos artistas que ali estão sepultados.

Uma outra efeméride é assinalada hoje, por motivos inusitados. Neste dia morreu, vítima de cancro, há onze anos, Tsutomu Yamaguchi, o engenheiro japonês da Mitsubishi reconhecido pelo Governo nipónico como o único sobrevivente aos dois bombardeamentos atómicos, de Hiroshima e Nagasaki. O documentário disponível na Arte TV mostra a incrível história deste homem.

O insólito da sua história levou a que o comediante inglês Stephen Fry fizesse sketches na BBC, referindo-se a ele como o "Homem mais azarado do Mundo". Esta história conduziu a um controverso processo e pedidos de desculpas sobre quais seriam, afinal, os limites do humor.