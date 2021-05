Super Bock Super Rock adiado para 2022

JN Hoje às 14:41 Facebook

"Tudo fizemos para que fosse possível reencontrarmo-nos no Meco para celebrarmos três dias de música autêntica mas, infelizmente, ainda não poderá ser este ano." Foi com este comunicado que a promotora Música no Coração adiou o festival para 14, 15 e 16 de julho do próximo ano.

Assim como aconteceu com outros festivais, a promotora alegou que "as restrições à circulação internacional estão a obrigar grande parte dos artistas a adiar as suas tours para 2022, o que inviabiliza manter o Super Bock Super Rock".

"Esta é uma decisão extraordinariamente difícil", prossegue a Música no Coração. "Trabalhámos, ao longo dos últimos meses, em conjunto com o Governo, as Autoridades de Saúde e os representantes do setor, em medidas que possam permitir o regresso dos Festivais em segurança."

Os bilhetes para as edições de 2020 ou 2021 são válidos para a edição de 2022, sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete. Caso se pretenda o reembolso, este deverá ser pedido nos 14 dias úteis seguintes à data prevista em 2021. A edição deste ano do Super Bock Super Rock estava prevista para os dias 15, 16 e 17 de julho, no Meco, em Sesimbra.

Apesar de a Música no Coração estar a trabalhar na edição do próximo ano, os artistas ainda não estão confirmados, devendo ser revelados nos próximos dias.