Super-heróis choram morte do desenhador Carlos Pacheco

F. Cleto e Pina Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda de luto pelo falecimento de Kevin O"Neill (1953-2022), há apenas dois dias, o mundo da banda desenhada está novamente de luto pelo falecimento do desenhador espanhol Carlos Pacheco.

Natural de San Roque, Cádiz, onde nasceu em 1961, fez os primeiros trabalhos profissionais no país vizinho, como ilustrador de capas de edições locais dos super-heróis da Marvel. Em 1991, ainda enquanto estudante na Universidade de Sevilha, publicava a sua primeira banda desenhada, "American Soldier", e depois, em parceria com o escritor Rafael Marin, criou as personagens Iberia Inc. e Tríada Vértice, dois grupos de super-heróis castelhanos.

O seu trabalho em "Dark Guard" (1993/94), escrito por Dan Abnett e com arte-final de Oscar Jimenez, publicado pela Marvel britânica, despertou a atenção da editoras-mãe, o que lhe valeu a primeira publicação nos Estados Unidos, com "Bishop", uma mini-série escrita por John Ostrander e com arte-final de Cam Smith. Na mesma época assinou também as suas primeiras pranchas para a rival DC Comics, numa história de Mark Waid protagonizada pelo Flash, com arte-final de Jose Marzan Jr., alternância que seria uma constante em boa parte do seu percurso.

PUB

Eram os primeiros passos de uma carreira longa, do primeiro desenhador espanhol que trabalhou para a Marvel, pontuada por numerosas distinções, durante a qual lhe passaram pelas mãos muitos das grandes personagens da Marvel como X-Men, Vingadores, Inumanos, Capitão América ou Quarteto Fantástico, e da DC Comics, como a Liga da Justiça, Super-Homem, Batman, Flash ou Lanterna Verde.

Para além das apreciadas capas e das histórias de continuidade nas revistas regulares das duas editoras, que o tornariam um dos mais apreciados desenhadores de super-heróis, da sua bibliografia constam sagas como "Arrowsmith", "Crise final" ou "A Era de Ultron, tendo muitos dos seus trabalhos sido publicados em Portugal pela Devir e pela Goody.

Há alguns meses, Carlos Pacheco tinha anunciado que sofria de ELA, o que o obrigava a adiar a conclusão do trabalho que tinha em curso, "Arrowsmith: Behind Enemy Lines", mas o desfecho fatal aconteceu mais rápido do que era esperado, provocando a morte do desenhador poucos dias antes de completar 60 anos.

Na semana passada, a Asociación de Autores de Cómic de España tinha-o distinguido com um prémio pela sua trajetória profissional.