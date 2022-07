Sylvie Ohayon: "Gosto muito de me vestir bem, sou parisiense"

João Antunes Hoje às 19:05 Facebook

Sylvie Ohayon fala-nos do seu filme "Alta Costura", já nas salas de cinema

Em exibição numa sala perto de si, "Alta Costura" é uma história de transmissão de conhecimentos, de uma costureira veterana, a trabalhar para a Casa Dior que, prestes a reformar-se, encontra na jovem que lhe roubou a mala no metro e posteriormente a veio devolver, alguém a quem passar o seu saber. Com a veterana Nathalie Baye e a jovem esperança Lyna Khoudri nos papéis centrais, o filme é realizado por Sylvie Ohayon. A autora, também escritora, e que assina o segundo filme, depois de "Papa Was Not a Rolling Stone", confessou-se, literalmente, ao JN.

Qual é a relação que, na sua vida pessoal, mantém com a moda?

Gosto muito de me vestir bem, sou parisiense. Sou francesa, gosto muito da moda.

E sabe costurar?

Sim, cresci numa espécie de comuna, em La Courneuve, nos subúrbios, a norte de Paris. No meio dos pobres e dos comunistas. Quando éramos pequenas tinha cursos de costura, de dança. Aprendi a costurar com uma verdadeira costureira.

Que tipo de colaboração teve da Casa Dior, para levar em diante este projeto?

Queria que fosse uma verdadeira casa de alta-costura, não queria inventar uma. Tinha de ser a Channel ou a Dior, que são conhecidas no mundo inteiro. A Channel não era possível, porque a Coco Channel foi colaboracionista durante a Segunda Guerra Mundial, deu o nome dos seus patrões judeus aos alemães.

Como é que a Dior vos recebeu?

Fomos ter com eles, demos-lhe o guião a ler e expliquei-lhes qual era o meu ponto de vista. Perguntara-nos o que precisávamos. Não queria dinheiro, só precisava que nos emprestassem os vestidos deles, que custam muito caro. E que pudéssemos utilizar o nome da Casa Dior.

O projeto surge em plena crise da pandemia. Do que observou, qual a influência da situação que vivemos no mundo da alta-costura?

Não serei a pessoa mais indicada para o dizer, mas está todo o mundo à espera que a crise pandémica termine, é um pouco o mesmo em todos os setores. É preciso perceber que o termo Alta-Costura só é utilizado em França. Nenhum costureiro de outro país está autorizado a dizer que faz alta-costura. Os italianos inventaram a Altamoda, mas é outra coisa.

O guião foi escrito com a Sylvie Verheyde, que mais ou menos na mesma altura estava também a preparar o filme dela. Como é que se processou a colaboração?

A Sylvie é uma amiga. Quando lancei o primeiro livro, havia muitos produtores que queriam adquirir os direitos, mas eu tinha receio que o traíssem. Como conhecia a Sylvie pedi-lhe para ser ela a realizar o filme. Disse-me que não, para eu o fazer, era a minha história. Pelo contrário, ajudou-me a escrever o guião. Neste filme ajudou-me quando eu tive uma espécie de bloqueio. Não fez grande coisa, mas apoiou-me, como amiga.

Entre os seus dois filmes passaram-se seis ou sete anos...

Fiz algumas coisas entre os dois filmes. Escrevi quatro livros e alguns guiões. Mas e sempre complicado fazer um segundo filme. Depois também houve o covid, perdemos quase dois anos. O tempo passa depressa.

O que é que o cinema lhe dá que não encontra na literatura?

É uma muito boa questão. Para começar, no cinema vemos outras pessoas, trabalha-se com uma equipa. A literatura é muito solitária. E o cinema é mágico. Reescrevemos o mundo, ao fabricar um plano. Só deixamos entrar quem queremos. E refazemos o mundo à nossa maneira.

Foi o que sentiu, quando fez o seu primeiro filme?

Lembro-me que na altura disse ao Jérôme Seydoux, o patrão da Pathé, que produziu o meu primeiro filme, que o cinema era como uma droga. E ele respondeu: o cinema é a droga mais dura de todas. É por isso que continuo a obstinar-me, porque é mágico ver a nossa obra num grande ecrã, com pessoas à volta. Não vemos as pessoas que leem os nossos livros, mas vemos as pessoas que estão a ver os nossos filmes.

Pode falar da escolha de Nathalie Baye para protagonista?

Temos o mesmo agente, o que ajuda. Para mim era uma evidência, porque ela vem do ballet clássico, é uma pessoa muito rigorosa no trabalho, de certa forma austera. Embora na vida real seja uma pessoa muito divertida, mas isso não sabia antes. Foi a pessoa certa para o papel. Mas honestamente tinha escrito a personagem para a Catherine Deneuve, tenho uma enorme paixão por ela. Mas a Nathalie é menos volúvel, menos expansiva.

Como é que a Nathalie Baye reagiu ao desafio?

Ao princípio não foi evidente para ela. Reescrevi o guião várias vezes. Sabe como é que são as atrizes. Ela tinha medo, porque eu ainda não tinha feito grande coisa, é normal. Mas depois passou-se tudo muito bem. Foi muito profissional, deu-me tudo o que lhe pedi. Foi muito generosa.

Para todos os cinéfilos, é uma atriz mítica. O que representava para si?

Ela representa o cinema francês. Se quisermos fazer um panorama do cinema francês dos últimos quarenta anos ela está entre os atores e atrizes mais importantes. Mas não tem pose de estrela. Leva o seu trabalho muito a sério.

Ao lado dela está a Lyna Khoudri, que representa o lado magrebino da sociedade francesa de hoje, os bairros...

É de lá que eu venho. A Nathalie e a Lyna sou eu, na realidade. Sou eu antes, nos bairros, e depois, quando me instalei em Paris. Tenho o lado sério e austero da Esther e o lado mais violento de uma rapariga que cresceu nos bairros. Cresci no meio de rapazes que nem sempre me tratavam muito bem. Tinha de me defender, não tinha pai nem irmãos para me defenderem. Era esse o meu mundo.

É muito bonito o plano em que por detrás de Nathalie vemos aquele prédio de habitação social com tanta gente à janela...

Era assim que fazíamos quando eu era pequena. Como não podíamos ir para casa uns dos outros festejar o Ano Novo, porque os apartamentos eram tão pequenos e as famílias numerosas, íamos à janela e batíamos nas caçarolas. Toda a comunidade o fazia, gente de todas as religiões

Finalmente, o seu filme é uma história de transmissão...

Exatamente. Eu tive um primeiro marido, com quem tive dois filhos. Depois casei outra vez, o meu marido já tinha uma filha. Tinha dois anos e ocupei-me dela até hoje. E hoje a minha enteada é como eu, primeira na escola, muito séria, nunca fumou, nunca bebeu. Enquanto isso a minha filha foi viver com o pai, falhou a escolaridade, só fez disparates. E eu perguntou-me: o que é que transmitimos aos nossos filhos?

Há então também um lado catártico, na escrita desta história.

Claro que sim. Aliás, no final, dedico o filme à minha filha. O filme é realmente sobre a transmissão, disfarçado num filme sobre alta-costura. Também quis cruzar dois mundos que não era suposto encontrarem-se. O mundo da alta-costura e o mundo do bairro.