Em estreia mundial em Veneza, de onde partirá para Toronto, "Gaza, Mon Amour", dos gémeos Tarzan e Arab Nasser, foi terminado em Portugal.

É já de noite. Uma mulher apanha um táxi. Na sua motorizada, um homem segue a viatura. A mulher entra em casa. Alguns instantes mais tarde, o homem entra no prédio. Sobe as escadas mas não tem coragem de bater à porta da mulher que ama. Em segredo.

Foi esta sequência que os gémeos palestinianos Arab e Tarzan Nasser mostraram ao JN, no estúdio de Lisboa, onde fizeram a mistura de som, etapa derradeira antes da finalização de "Gaza, Mon Amour", em estreia mundial hoje em Veneza, e de malas feitas também para Toronto.

O filme, uma coprodução da Palestina com vários países, entre os quais Portugal, tem como responsável da parte portuguesa a Ukbar Filmes, de Pandora da Cunha Teles. Praticamente a uma só voz, os irmãos Nasser vão explicando ao JN a génese do projeto e o porquê da participação portuguesa.

"Escolhemos mostrar a vida e não a guerra"

"Todas as sequências do mar foram filmadas no Algarve", dizem-nos. "Estávamos à procura de uma localidade que tivesse um porto e, de repente, conhecemos a Pandora que nos sugeriu o Algarve. Quando vimos o local percebemos que podia ser Gaza,. É muito parecido."

E acrescentam ainda: "Não foi difícil escolher os figurantes porque os palestinianos e os portugueses, apesar de uma cultura diferente, têm o mesmo tom de pele. São gente do mar, têm a mesma energia, ligada ao mar, aos barcos, aos portos."

O que espanta, no entanto, no filme dos Nasser é ser uma história passada em Gaza e falar de vida e de amor, e não de guerra e de conflito. "As pessoas que estão de fora não conhecem a realidade. Conhecem uma parte da realidade, aquela que os media lhes dão a ver. Para as pessoas do resto do mundo, Gaza é um local onde não há vida", diz-nos um dos irmãos.

O seu gémeo completa a ideia, dizendo que "também há amor em Gaza, as pessoas continuam a viver as suas vidas. Mas não há ninguém que conte essas histórias. Nós escolhemos mostrar a vida, através de uma história de amor entre um simples pescador e uma mulher a quem nunca falou, mas finalmente ganha a coragem de lhe dizer que a ama."

"Não fazemos muitos filmes, mas fazemos bons filmes"

Quando nos recebem no estúdio no centro de Lisboa, o filme está quase acabado. "Depois de terminar um filme é sempre importante para um realizador mostrá-lo em grandes festivais", defendem. " Em especial no período em que estamos a atravessar, que tem destruído tantas coisas nas nossas vidas. É importante que os festivais sejam organizados e que os filmes sejam mostrados."

A ocasião era propícia para tomar o pulso à situação do cinema na Palestina. "Não é fácil fazer cinema na Palestina", assumem. "Temos bons realizadores e bons atores, mas arranjar financiamento é um problema, como em todo o lado. Não fazemos muitos filmes mas fazemos bons filmes. Mas no terreno, é verdade que é difícil fazer um filme, há sempre problemas."

Arab e Tarzan Nasser partilham algo mais em comum do que o cinema. "Nascemos juntos, estudámos Belas Artes, escolhemos o cinema. Há muitas histórias para contar em Gaza. Os palestinianos têm fome de cultura, porque a situação deles não é de todo fácil. E estamos otimistas. É por isso que continuamos a fazer o nosso trabalho."