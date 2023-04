Tangerine Dream: a arqueologia e prospeção de música eletrónica

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:28 Facebook

Trio germânico atuou na Casa da Música na noite de quarta-feira. Duas horas de pura imersão no cosmos.

Que dizer de uma banda formada em 1967 que se mantém hoje em atividade apenas com membros nascidos mais de 10 anos após a sua fundação? Diremos que não é só uma banda: é uma ideia, um testemunho. Que circula entre gerações. Que a preservam e reinventam. Que a estudam e desenvolvem. É disso que se trata nos Tangerine Dream: de arqueologia e prospecção. De remexer em arquivos e apontar ao futuro - para esse espaço sideral onde começou tudo: "Kosmische musik", chamou-lhe Edgar Froese (1944-2015), o longínquo fundador. E a viagem segue, agora com Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane e Paul Frick, o trio germânico que se apresentou anteontem na Casa da Música, para um espetáculo inserido no programa de celebração dos 18 anos do edifício.

À passagem dos primeiros temas, longas faixas de várias épocas, de "Tangram" (1980) a "Raum", o último registo, de 2022, damo-nos conta da dívida da atual cultura clubbing aos Tangerine Dream. Seja na área do tecno, do trance ou das eletrónicas progressivas, o quanto já estava escrito há tantas décadas. As experiências com sequenciadores, filtros e sintetizadores. Os padrões de variações mínimas. Os interstícios das máquinas. Os ambientes explorados por Brian Eno ou pela new age. As batidas sincopadas que produzem danças mecânicas. Nada vem do vácuo. Também os Tangerine Dream têm uma dívida colossal com Karlheinz Stockhausen.

São hoje um trio sóbrio, vestido de negro, pouco comunicativo com o público, mas dialogando sempre, por gestos e expressões, entre si. Não são músicos sombrios e fechados, são crianças concentradas nos seus brinquedos. Rodeadas de imagens abstratas ou subitamente concretas, de geometrias a instrumentos, de efeitos óticos a cidades, de chamas estilizadas a passeios na floresta para captar sons.

É tudo circular, hipnótico e imersivo. Vem tudo de um passado distante - as pinturas rupestres da eletrónica - e caminha tudo para um futuro imprevisível, de expansão, acumulação, desdobramento. É bem provável que daqui a 50 anos ainda seja produzida - com toda a pertinência - a música dos Tangerine Dream.