Tangerine Dream trazem paisagens sonoras ao Porto

Mestres da eletrónica ambiental atuam hoje na Casa da Música no âmbito do programa de celebração dos 18 anos do edifício.

São uma instituição da música eletrónica. Com mais de 100 álbuns editados desde 1970, ano em que se estrearam com "Eletronic meditation", e um impacto incomensurável em géneros como o ambiental, o tecno, o trance, o rock progressivo e as bandas sonoras (deixaram a sua marca em mais de 60 filmes), os Tangerine Dream foram renascendo através das décadas, integrando os contributos de mais de 20 músicos, até à forma atual, de trio, com que se apresentam na Casa da Música, no Porto, para um concerto inserido no programa de celebração dos 18 anos do edifício.

Tudo começou na cabeça de Edgar Froese (1944-2015), homem mais influenciado pela literatura e artes plásticas do que pela música, chegando a organizar eventos multimédia na casa de Salvador Dali, nos anos 1960. Entre as primeiras formações da banda contam-se figuras proeminentes da eletrónica como Klaus Schulze, Peter Baumann ou Conrad Schnitzler. Moveram-se nos alvores da "kosmische musik", termo cunhado pelo próprio Froese (os ingleses chamaram-lhe, depreciativamente, krautrock), que se definia pelo uso abundante de sintetizadores e pela exploração de temas relacionados com o espaço sideral. Outros representantes ilustres do género foram os Kraftwerk, Popol Vuh ou Neu!.

O píncaro de popularidade chegou na segunda metade da década de 1970 com "Phaedra" e os vários álbuns editados pela Virgin, como "Rubycon", "Cyclone" ou "Force Majeure", em que se destacou a utilização pioneira de sequenciadores em longas faixas instrumentais de repetição e variação. Nos anos 1980, apostaram em canções pop de menor extensão e, no final do milénio, apontaram as baterias à pista de dança.

Múltiplas formações depois, e já sem o fundador, os Tangerine Dream subirão hoje ao palco da Sala Suggia com Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane e Paul Frick (o mais recente membro), para um espetáculo que se irá centrar em "Raum" (2022), último registo da banda, que opera sobre os arquivos de Froese dos anos 1970 a 2013.