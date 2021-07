Tânia Carvalho e os tormentos de Louise Bourgeois

Hoje às 17:45 Facebook

As coreógrafas Tânia Carvalho, Sónia Baptista e Ana Rita Teodoro foram convidadas a apresentar, nas próximas três semanas, performances para a exposição "Deslaçar um tormento" de Louise Bourgeois, patente no Museu de Serralves.

As três artistas, através do diálogo com a obra visual de Bourgeois, abordam, num diálogo imaginado, temáticas como o feminismo, maternidade, sexualidade e psicanálise. Uma ação/ reação muito vincada na obra de Louise Bourgeois.

As performances inéditas começam a ser apresentadas hoje, às 20 horas. Tânia Carvalho toma de assalto o Auditório de Serralves com o trabalho "Por baixo de mão", que terá nova récita amanhã à mesma hora.

Tânia Carvalho tem 20 anos de carreira, criou para o Ballet de l"Opera de Lyon, Companhia Nacional de Bailado e Ballet National de Marseille, e em todos os trabalhos que se propõe há uma dimensão espetral. Talvez por isso o texto poema que escreveu para o seu diálogo com Louise Bourgeois não seja uma surpresa.:

"tenho um fantasma dentro que só me vê por dentro

às escuras

o fora não há

tamanho medo e beleza fugaz com ele

corre

desaparece e eu estou lá

assim sem fim

o início fora de mão

eu por baixo da mão dele"



Nos dias 15 e 16 de julho é a vez de Sónia Baptista apresentar "Desdormir a desoras". No seu trabalho, a coreógrafa explora dança, performance e vídeo, além de ser autora de seis livros. Ana Rita Teodoro, a mais nova destas três artistas, encerrará o ciclo nos dias 23 e 24 de julho com a "AAA Partir".

No sábado, Serralves apresenta uma visita guiada à exposição "Para uma timeline a haver: genealogias da dança como prática artística em Portugal" por João dos Santos Martins, Ana Bigotte Vieira e Carlos Manuel Oliveira, os curadores da exposição que inaugurou em abril, no âmbito da sexta edição do Festival DDD - Dias da Dança. Uma exposição essencial para se entender as artes performativas em Portugal.