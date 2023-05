Tara Perdida, Glockenwise e Surma no Festival Super Bock Super Rock

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

Cartaz do palco secundário junta o melhor da música portuguesa. Festival do Meco é de 13 a 15 de julho em Sesimbra.

Tara Perdida, Amaura, Glockenwise, Holly Hood, Irma, Noiserv, Tomás Wallenstein e Surma são os projetos portugueses que este ano integram o cartaz do Festival Super Bock Super Rock, atuando no palco LG, dedicado à música nacional.

O 27.º SBSR regressa ao Meco, em Sesimbra, entre os dias 13 e 15 de julho.

A promotora Música no Coração recorda, em comunicado, que o palco LG, com curadora da rádio SBSR.FM "tem por objetivo dar a conhecer alguns dos principais talentos da nova música portuguesa e lusófona".

Por esse palco irão passar ainda, ao longo dos três dias do festival, Sounds of All Colors by Calua e Nitri, sendo estes os nomes escolhidos através do concurso #onestep4musicfest deste ano.

O festival SBSR regressa este ano à Herdade do Cabeço da Flauta, perto da praia do Meco, no concelho de Sesimbra e no palco principal estão já confirmados Wu-Tang Clan, The 1975, Nile Rodgers & Chic, Sampa The Great, Franz Ferdinand, James Murphy, Father John Misty, Chico da Tina, 2manydjs, Róisín Murphy e Black Country New Road, entre outros.