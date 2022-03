Taylor Hawkins não resistiu a conehcer fã baterista três dias antes de morrer

Uma menina de nove anos, fã da banda de rock alternativo norte-americana, teve a oportunidade de conhecer Taylor Hawkins três dias antes do falecimento do baterista.

Emma Sofia é uma menina de nove anos, que adora tocar bateria e é fã dos Foo Fighters. A 22 de março, ela e a família iam ver o concerto da banda norte-americana ao festival Asunciónico mas, para a desilusão de todos, o mesmo acabou por ser cancelado devido ao mau tempo.

Ainda assim, a menina não desistiu e, disposta a conhecer o baterista, foi até ao hotel no qual a banda estava hospedada e começou a tocar bateria na esperança de chamar a atenção do ídolo.

Emma teve o apoio dos fãs que já lá estavam, que fizeram questão de a aplaudir e gritar por ela, e o que parecia um sonho acabou mesmo por se tornar realidade: Taylor Hawkins desceu de propósito para conhecer a pequena fã.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Emma Sofía (@emmasofiamusic)

PUB

"Ela começou a tocar bateria há dois anos, por causa do tio, que também é grande fã da banda. Um amigo nosso disse-nos o hotel em que eles estavam hospedados, pegámos nas nossas coisas e decidimos tentar a nossa sorte", contou Julio Peralta, o pai da menina, à CNN. A menina tocou, durante cerca de 30 minutos, várias músicas dos Foo Fighters e dos Nirvana e Taylor Hawkins acabou por descer para conversar com a fã e tirar uma fotografia. "Ele começou por pedir desculpa por causa do cancelamento do concerto e ela ficou sem palavras quando o viu. Mas acabou por dizer que o pior dia da vida dela acabou por se tornar o melhor", acrescentou Julio.

Este sábado, a família de Emma foi uma das muitas que ficaram desolados e em choque com a morte do baterista, de 50 anos. E, nas redes sociais, Peralta acabou por admitir não saber como contar a má notícia à pequena Emma. "Estamos desolados e nem sabemos como é que lhe vamos contar. Temos uma tarefa muito difícil como pais, sabemos que ela vai ficar muito triste. Quando soubemos da morte, ela tinha acabado de dar o primeiro concerto da vida dela. Mas vamos tentar recordar o gesto carinhoso que ele teve com ela. ", escreveu nas redes sociais.

Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira à noite em Bogotá, onde a banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic, anunciou o grupo. O músico, que integrou a banda em 1997, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada em Bogotá.