Taylor Swift cancela digressão e falha NOS Alive

O NOS Alive anunciou, esta sexta-feira, que Taylor Swift cancelou a sua tournée europeia até final de 2020 e já não vem ao NOS Alive

" Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", informou a Everything is New, promotora do festival.

A organização do NOS Alive "continua a trabalhar seguindo todas as orientações e recomendações do Governo Português, da Direção Geral de Saúde e com todas as autoridades competentes que estão connosco na realização do Festival", acrescentou, em comunicado, garantindo que a organização continua "a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz."