Taylor Swift lança álbum surpresa na sexta-feira

Cinco meses depois do lançamento do último álbum a cantora norte-americana surpreende os fãs com o lançamento do novo álbum surpresa "Evermore".

Depois do lançamento de "Folklore" Taylor Swift continuou a querer surpreender e anunciou na conta do Twitter o lançamento de mais um álbum surpresa intitulado de "Evermore" à meia-noite, cinco da manhã em Portugal, composto por 15 músicas. A versão "deluxe" e física do disco acrescentam duas canções "Right Where You Left Me" e "It's Time To Go".

Na publicação, a cantora revelou que "continuou a escrever" depois do lançamento do mais recente álbum em julho. Apaixonada pelas letras de "Folklore" a jovem compositora sentiu a necessidade de continuar a partilhar os seus medos, sonhos e reflexões. "Adorei o escapd que encontrei nestes contos imaginários/não imaginários", realça.

A cantora, de 30 anos, divulgou a capa do novo álbum acompanhada pela descrição: "Estou muito contente por vos dizer que o meu 9.º álbum de estúdio, e o disco "irmã" do Folklore, sairá esta noite à meia-noite. Chama-se «Evermore»". Os fãs podem ainda assistir ao videoclip do single "Willow". A artista já partilhou algumas imagens onde aparece com um vestido de renda branco e uma coroa de flores.

Segundo Taylor, "Evermore" é a continuação do último álbum. "Optamos por ir mais a fundo. Nunca tinha feito isto antes. No passado, sempre tratei os álbuns como eras únicas e passei a planear a próxima após o lançamento de um álbum. Havia algo diferente com o Folklore", escreve no Twitter.

No próximo dia 13 de dezembro, a cantora celebra 31 anos e fez questão de oferecer um presente antecipado aos fãs. "Desde os meus 13 anos que estou entusiasmada por fazer 31 anos porque é o meu número da sorte ao contrário, e é por isso que queria agora surpreender-vos com isto". A cantora dedica o álbum a todos aqueles que sentem falta dos seus entes queridos e que se sentem sós na época natalícia.

Apesar do fuso horário os "Swifties" poderão juntar-se à cantora para uma sessão de Q&A (pergunta-resposta) no Youtube, antes do lançamento do disco. Taylor Swift já vendeu mais de 50 milhões de álbuns, ganhou dez Grammys e recebeu 29 American Music Awards.