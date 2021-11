Teatro Campo Alegre põe em palco Mostra Estufa 2021 que também chega a Odivelas

Hoje às 21:08 Facebook

Artistas portugueses, franceses, italianos e costa-riquenhos participam na Mostra Estufa 2021, a decorrer na sexta-feira e no sábado, no Teatro do Campo Alegre, no Porto, destinada a procurar uma maior aproximação do circo contemporâneo aos discursos cénicos modernos.

Três propostas diferenciadas estão presentes na mostra, sendo a primeira "Mellow Yellow", uma peça em que a vida quotidiana e a 'performance' se unem.

A 'fusão' entre estas duas dimensões converte-se em algo abstrato e até em matéria do domínio do absurdo, com a fronteira entre a realidade e a fantasia a esbater-se e o espectador a ser convocado para intérprete não atuante, limitando-se a participar com recurso ao uso da imaginação, face ao que perceciona no espetáculo, segundo a apresentação, divulgada pela organização.

Com direção artística de Johan Lescop, o espetáculo tem coreografia de Isabelle Leroy e interpretação, cenografia e criação conjunta de Juri Bisegna, Ottavio Stazzio e Ricardo S. Mendes.

Por seu turno, "Memória" é um projeto que ousa estudar aquilo que torna cada um humano, debruçando-se sobre a capacidade de imaginar e criar realidades que transformam e moldam as experiências individuais.

A complexidade da consciência é trazida para o palco neste trabalho com assinatura de Mauricio Jara, na interpretação, em cocriação com Bruno Machado.

Já "Ferro à ferrugem", trabalho que tem Alan Sencades enquanto criador intérprete, converte a 'ferrugem' em protagonista: uma testemunha que presencia a ação do tempo sobre as vidas, quer se trate das orgânicas ou das inorgânicas, como o metal moldado nos instrumentos de sopro.

A maturação, envelhecimento e renascimento dos corpos está por analogia também no centro deste espetáculo que conta com interpretação musical ao vivo de Bárbara Lopes (fagote).

Os espetáculos estão marcados para as 19:30 horas, nos próximos dias 26 e 27, e, no dia seguinte, 28, 'descem' ao distrito de Lisboa, realizando-se no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto, Odivelas, às 18 horas.

A Mostra Estufa surgiu em 2018 por iniciativa da Erva Daninha e do Teatro Municipal do Porto, com o objetivo de proporcionar espaço para a existência de novas linguagens, estéticas e dramaturgias no domínio do circo contemporâneo, funcionando como um espaço-laboratório para criadores e propostas emergentes.