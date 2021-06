Teatro Constantino Nery gratuito para escolas de dança locais

JN/Lusa Hoje às 20:41 Facebook

Até final de junho, as escolas de dança de Matosinhos vão poder usar gratuitamente o Teatro Municipal Constantino Nery para realizarem espetáculos, revertendo as receitas de bilheteira para as instituições.

Sete escolas de dança matosinhenses (Ballet Art, Escola de Ballet de Leça da Palmeira, Eu Danço, Dance 4U, Escola de Dança Attitude e Academia de Dança de Matosinhos) vão poder usufruir do teatro municipal até final deste mês, sublinhou a Câmara Municipal de Matosinhos, em comunicado.

Além disso, este município do distrito do Porto vai promover na sua programação de Verão uma "série de espetáculos" de dança ao ar livre.

"Para facilitar o acesso a um maior número de pessoas, por um lado, e por outro, tornando mais eficaz o objetivo da autarquia de implementar formas de apoio direto, nomeadamente através da contratação das escolas de dança municipais", explicou a autarquia.

No pacote das medidas de apoio está também prevista a isenção de licenças municipais, seja de ocupação de espaço público, seja de ruído, para que as escolas possam dar a conhecer as suas atividades, realizando sessões ao ar livre, adiantou a câmara.

Em virtude da pandemia de covid-19, muitas escolas de dança tiveram de reinventar-se e adaptar as suas atividades a uma nova realidade, apostando em programas `online´ e outras soluções, recordou.

"A atividade intermitente colocou em causa a sustentabilidade de muitas destas escolas, levando o setor a unir-se e a criar a Plataforma de Escolas de Dança de Matosinhos", frisou a autarquia.

Em Matosinhos, o setor da dança mobiliza cerca de três mil alunos de mais de duas dezenas de escolas e envolve mais de 200 postos de trabalho diretos e indiretos.