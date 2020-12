Teatro de Balugas pela primeira vez no Mónaco

Olga Costa Hoje às 17:11 Facebook

A companhia de teatro amador de Balugães, em Barcelos, é uma das 15 selecionadas para se apresentar no Mónaco. Há mais de 30 anos que o Mondial du Théâtre não recebia uma companhia de teatro portuguesa.

Criado em 1957, o Festival Mundial de Teatro Amador realiza-se de quatro em quatro anos no Principado do Mónaco, e vai contar com o espetáculo "Pão nosso", do Teatro de Balugas, selecionado para representar Portugal na 17.ª edição. O festival já tem data e vai decorrer de 17 a 22 de agosto de 2021 entre o Théâtre Princesse Grace e o Théâtre des Variétés.

Em palco estarão, além da peça nacional, espetáculos em representação da Argentina, Eslováquia, Espanha, EUA, Finlândia, França, Irão, Itália, Japão, Lituânia, Marrocos, República Centro-Africana, Reino Unido e Rússia.

"A peça de teatro "Pão Nosso", com texto e encenação de Cândido Sobreiro, fala-nos da aldeia de Balugães, terra onde já se amassou muito pão e onde se talharam muitas gamelas de pinho. O pão era o sustento, as gamelas também. Uma relação de pequenas histórias que contam, mais do que o artefacto, o alimento, o labor. Uma recolha de memórias, ladainhas, cantigas e ofícios, recuperando utensílios e articulando artisticamente com a comunidade a criação do espetáculo. A partir daqui, o Teatro de Balugas aborda de uma forma teatral e poética o ciclo do pão na aldeia, reconstruindo-o a partir de princípios diferentes não tradicionais e quase oníricos", explica a companhia barcelense em comunicado.

"Pão Nosso" já foi apresentado em vários festivais em Espanha, Sri Lanka e Itália.