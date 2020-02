Teatro Municipal do Porto acusado de censurar críticas a Paulo Cunha e Silva

Delfim Machado Hoje às 20:03 Facebook

A não distribuição de um texto de Regina Guimarães durante a peça de teatro para o qual foi escrito, e que continha críticas ao antigo vereador da Cultura da Câmara do Porto, ateou a polémica. Artistas acusam Teatro Municipal da cidade de "censura" .

"Discursos delirantes", "ignorância" e "descarada mentira" foram as palavras que fizeram rebentar uma viva polémica sobre a alegada censura de um texto de Regina Guimarães, que critica o antigo vereador da Cultura da Câmara do Porto, Paulo Cunha e Silva, que morreu em 2015.

O texto constava da folha de sala da peça de teatro TURISMO, da companhia A Turma, que subiu ao palco do Teatro do Campo Alegre nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. O espetáculo abordava a gentrificação das cidades, decorrente da massificação turística, mas quem lá esteve não pôde ver a folha de sala porque a publicação foi travada devido à nota de rodapé que constava do texto de Regina Guimarães.

A nota referia-se ao que a dramaturga diz ser "o equívoco da cidade líquida" de Paulo Cunha e Silva e nele lia-se que "o falecido vereador da cultura da Câmara Municipal do Porto inundou-nos de discursos delirantes acerca da "cidade líquida inspirada em Zygmunt Bauman", no intuito de legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços".

O texto de Regina Guimarães acabou por não ser publicado e a dramaturga acusou a direção do Teatro Municipal de censura, acabando secundada por vários atores e pelo deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que vieram publicamente manifestar solidariedade.

Acusação "é descabida"

Ao JN, Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto (TMP), esclarece que a acusação de censura "é descabida", pois os conteúdos de comunicação da peça são "da exclusiva responsabilidade da equipa de comunicação do teatro".

A decisão de não publicar um texto que classifica de "insultuoso e descontextualizado do espetáculo em apreço não pode ser confundida com censura", acrescenta o responsável, assegurando que impediu a folha de sala "em respeito à memória de Paulo Cunha e Silva que, além do mais, já não se poderá defender das descabidas acusações". Para além disso, finaliza Guedes, a decisão teve "a concordância" de Tiago Correia, autor e encenador da peça.

Ora, a polémica adensa-se aqui. É que Tiago Correia, que segundo Tiago Guedes deu a concordância para não se publicar a folha de sala, diz que foi alvo de "chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder" por parte do diretor do teatro, a dois dias da estreia da peça. "Foi-me dito que estou a ser instrumentalizado pela Regina, que este texto afunila a leitura do meu espetáculo e que tudo aquilo que lá está são mentiras, entre muitas outras coisas", relatou ao JN.

Por isso, deixou ao critério da direção do TMP a publicação ou não da folha de sala que acabou por não ser disponibilizada. Ao mesmo tempo, revela Tiago Correia, o livro que era para estar à venda no átrio do teatro também não esteve disponível, pois continha o mesmo texto de Regina Guimarães.

O autor da peça de teatro acusa ainda o TMP de "boicote à comunicação e divulgação do espetáculo", retirando entrevistas da Internet que já estavam publicadas e não fazendo a divulgação do evento como previamente combinado, para além de terem retirado a palavra "criminoso" das notas de imprensa quando a peça retrata um caso de um "despejo criminoso".

Tiago Guedes nega as acusações e reitera que "não fazia sentido disponibilizar a venda do livro com o mesmo conteúdo da folha de sala", ainda mais quando "era uma publicação que não dizia respeito ao Teatro Municipal".