Teatro Municipal do Porto acolhe estreia de "F..." convertida para digital

Espetáculo da Estrutura estreia-se quinta-feira 25. Devido à covid-19 a peça transformou-se num objeto artístico digital.

A peça "F...", que se estreia às 21 horas de quinta-feira, é a mais recente criação da Estrutura, resultando de uma reflexão conjunta entre três mulheres - Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva e Paula Sá Nogueira - que, partindo dos seus próprios corpos, procuram desconstruir a relação da cultura visual com as ideias de feminino, feminilidade, ideal de beleza e "objetificação".

"F..." nasceu da vontade de questionar o lugar das mulheres na criação artística contemporânea e na História da Arte.

Pensado inicialmente para palco, "'F...' foi convertido num projeto online e transformado num objeto artístico em formato de vídeo, no qual as três criadoras, trabalhando a partir do seu corpo, se propõem refletir em torno de conceitos como o lugar de fala, a invisibilidade e o silenciamento das mulheres", lê-se na página oficial do Teatro Municipal do Porto (TMP).

O espetáculo, para maiores de 16 anos, fica até sábado 27 no palco digital do TMP, e os bilhetes custam 3,50 euros.

Na sexta-feira, às 19 horas, será transmitida na página de Facebook do TMP uma conversa com as três criadoras, moderada por Rogério Nuno Costa.

A Estrutura foi fundada em 2009 por Cátia Pinheiro e José Nunes e tem desenvolvido vários espetáculos de teatro e atividades de formação, em diálogo com a realidade do pensamento contemporâneo, promovendo a experimentação artística e a lógica colaborativa.

No seu percurso, destacam-se criações como "Uma gaivota" (2016), "Geocide" (2017), "The end" (2017), "M'18" (2018), "Pathos e Party" (2019) ou "Língua" (2020).