Teatro Municipal prepara temporada "dois em um"

Está suspensa mas não perdida. A programação desenhada pelo Teatro Municipal do Porto (TMP) para o período entre março e julho foi integralmente reagendada

Ao todo, serão 22 espetáculos redistribuídos entre o final deste ano e o início de 2021, o que transforma a nova temporada - a ser retomada em setembro, caso existam condições sanitárias para isso - numa espécie de "dois em um": será apresentado tudo o que estaria em cena até ao verão, acrescido de tudo o que estava previsto a partir do outono. Sem cancelamentos.

"Será uma temporada atípica", reconhece, ao JN, Tiago Guedes, diretor artístico do TMP, para quem "a ação prioritária", nesta fase pandémica, foi "salvaguardar a estabilidade das companhias e dos artistas" bem como a "expectativa do público que já havia adquirido bilhetes".

Nesse sentido, diz, o TMP antecipou-se à alteração legislativa - a obrigação de assegurar, aos artistas, o pagamento mínimo de 30% por um espectáulo reagendado subiu para 50% - e levou a lei mais longe.

"Avançámos para um pagamento máximo possível de 75%. Os 25% remanescentes serão pagos na altura da apresentação de cada trabalho", explicou Tiago Guedes, ressalvando que o modelo de pagamento será ditado pelos artistas.

"Os artistas e as companhias decidirão quanto e quando querem ser pagos. Nós queremos apenas dar as ferramentas necessárias para que o processo de criação possa continuar, num diálogo direto e cúmplice com artistas, companhias, parceiros e público".

Também por isso, e porque uma estreia adiada implica um trabalho suplementar, o TMP, à luz da lei, poderá pagar mais 40% por esse trabalho adicional.



Quintas de Leitura online

Redesenhar a temporada em curso - cuja Covid-19 permitiu apresentar uma única peça, a de Tânia Carvalho - implicou "refazer um puzzle" em que coubesse a 5ª edição do DDD - Festival Dias da Dança (atirada para 2021, sem alteração de programa), mas também o conjunto de espetáculos nacionais e internacionais, o Foco Famílias, o Trengo - Festival de Circo do Porto e a área da música [ler ficha].

Paralelamente, Tiago Guedes, que optou por "manter o contacto com o público nas redes sociais", mas não através da transmissão online de peças passadas - por um lado, lembra, "porque as peças não pertencem ao TMP" (é um teatro de acolhimento e não de produção própria); por outro, porque "o teatro é a arte de juntar e o online não substitui a assembleia" -, diz estar agora focado num trabalho com três vértices: assinalar o Dia Mundial da Dança (dia 29 deste mês), embora recuse dizer já de que forma; apresentar, aqui sim, no online, uma versão especial das Quintas de Leitura, e estudar a temporada 2021/22, inevitavelmente marcada, antecipa, "por novas regras de regresso ao teatro" e "por uma reflexão contaminada por este novo tempo".

Reagendamentos da temporada

Criações nacionais: Estreias de inverno

"Estro/Watts - Poesia da Idade do Rock", do Teatro Experimental do Porto em colaboração com o músico Paulo Furtado (7 e 8 de nov. 2020); "Noite de Primavera", do Teatro Nova Europa (21 a 24 jan. de 2021, integrado no 89º aniversário do Rivoli).

Foco Famílias: Duas transferências

"Lágrimas de Crocodilo", dos Jovens Artistas Associados do TMP, Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo e "Boas Memórias", de Patrícia Portela (dezembro 2020).

Trengo: Festival de Circo do Porto

"Ready", da companhia de circo contemporâneo Erva Daninha (18 e 19 set. de 2020), e "Pour le meilleur et pour le pire", de Cirque Aital (30 de jun. de 2021), inicialmente programados para o Trengo -Festival de Circo do Porto, serão integrados na temporada.

Peças internacionais: mudança para 2021

"Canzone per Ornella" e "Postcards from Vietnam" (14 e 16 de janeiro de 2021, Rivoli), do coreógrafo alemão Raimund Hoghe; "For four walls", "RainForest" e "Sounddance", programa apresentado pelo CCN - Ballet de Lorraine no 100º aniversário de Merce Cunningham (11 e 12 de junho de 2021). Anne Teresa de Keersmaeker, coreógrafa e fundadora da companhia belga Rosas (12 e 13 de março de 2021)e o marionetista francês Renaud Herbin, que apresentará "L"écho des creux (Eco oco)" (data a anunciar).

Uma exceção: Temporada 2021/22

A peça do suíço Martin Zimmermann, "Eins Zwei Drei", transita para a temporada 2021/2022.

Dias da Dança: entre 15 de abril e 2 de maio de 2021

Da programação proposta para este ano, sete dos espetáculos iriam decorrer no Teatro Municipal do Porto,: "Marry Me in Bassiani", do coletivo francês (La)Horde; "Augusto", de Alessandro Sciarroni (distinguido em 2019 com o Leão de Ouro da Bienal de Dança de Veneza); "Saison Sèche", da artista pluridisciplinar francesa Phia Ménard; "Geração 0.1", da performer, coreógrafa e escritora Sónia Baptista; "Hark!", da dupla Luísa Saraiva e Senem Gökçe Ogultekin; "Princess", da bailarina filipina Eisa Jocson; e "North Korea Dance", que marcará o regresso ao Porto da coreógrafa sul-coreana Eun-Me Todos os espectáculos foram reagendados para a edição de 2021.