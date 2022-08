Teatro, música e dança na 'rentrée' do Teatro Aveirense

Hoje às 17:25 Facebook

O Teatro Aveirense reabre na sexta-feira com um espetáculo de Gilmário Vemba, numa 'rentrée' com teatro, música e dança, acompanhada de uma renovação da imagem gráfica.

De acordo com a programação hoje divulgada, no teatro destaca-se a apresentação do novo trabalho de Pippo Delbono, com o espetáculo "Amore", a 15 e 16 de novembro, uma viagem musical e lírica através de várias geografias, da música e das palavras.

Três criações de companhias de São Paulo, no Brasil, estão igualmente reservadas para o Teatro Aveirense: "Jacy", dia 15 de setembro, "A Invenção do Nordeste", dia 17 do mesmo mês, e "Gota D'Água Preta", a 23 de outubro.

No dia 03 de dezembro o pano sobe para o "Ensaio sobre a Cegueira", em que é feita uma "revisão" do texto de José Saramago, juntando o Teatro Nacional São João e o Teatro Nacional de Catalunya.

De autoria nacional e em torno de uma figura histórica da cultura portuguesa, estreia a 10 de setembro "O Judeu", que junta a Orquestra Filarmonia das Beiras e o Leirena Teatro, para abordar a vida de António José da Silva.

Com direção de Manuel Tur, o espetáculo "Mulheres-Tráfico" é uma obra documental criada a partir de relatos de mulheres traficadas e que chega ao Aveirense a 04 de novembro.

"Numa Manhã de Nevoeiro", uma obra da Companhia João Garcia Miguel, desenvolvida a partir de textos proféticos de várias épocas, é apresentada dia 17 de dezembro.

Na música, o destaque vai para José Cid, que estará no Teatro Aveirense no dia 29 de outubro, para um concerto com a Orquestra Filarmonia das Beiras dedicado ao seu álbum "10000 Anos Depois Entre Vénus e Marte", de 1977.

O outro destaque vai para o concerto dos Ornatos Violeta, no dia 5 de novembro, enquanto os Mão Morta dão um concerto, em versão redux, em torno do filme "A Casa da Praça Trubnaia", de Boris Barnet.

Na programação, a dança está representada por "Timbre", de Roberto Olivan, que junta a Companhia Instável ao Drumming GP, com músicos e bailarinos em palco.

"Je T'Aime", de João Costa Espinho e Maria João Espinho, irá também ser apresentado no Teatro Aveirense, no âmbito da rubrica "Palcos Instáveis -- Segunda Casa/Companhia Instável".

O cinema, além das habituais sessões às terças-feiras, marca presença com a 30.ª edição do festival "Curtas de Vila do Conde", dias 11 e 12 de setembro, e com uma sessão a 20 de dezembro do festival "Planos", de Tomar.

Assinala-se também a estreia do documentário "Vozes e Retratos das Fábricas de Cerâmica da Ria", de João Garcia Neto e Sofia Saldanha.

Trata-se de um trabalho realizado no âmbito do projeto "As Sete Vidas da Argila", que resultou no filme e numa peça de teatro em torno da indústria cerâmica de Aveiro, com direção artística de Jorge Louraço Figueira e promoção do Teatro Aveirense.