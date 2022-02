Teatro Nacional São João acolhe Festival Antena 2 

Hoje às 18:55 Facebook

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, acolhe esta semana, Festival Antena 2, evento que mostra ao vivo a diversidade da rádio pública.

A edição deste ano leva ao palco do Teatro São João concertos de música clássica, jazz, música para banda filarmónica e ainda um espetáculo de música e dança tradicionais de Trás-os-Montes. O encerramento do festival, que decorre entre os dias 23 e 26 de fevereiro - de quarta a sábado - fica a cargo de Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, que leva à cena do Teatro Carlos Alberto o seu solo Achadiço.

No arranque, a 23 de fevereiro, a Orquestra do Norte vai apresentar um espetáculo de música sinfónica composto de obras de Gioacchino Rossini, Franz Schubert e Luís Tinoco, diversidade de composições de que também partilha o concerto do Maat Saxophone Quartet, que, no mesmo dia, interpreta peças de Dmitri Shostakovitch ou do iraniano Ramin Amin Tafreshi.

A 24 de fevereiro, a Banda Musical de Fajões vai apresentar obras de compositores portugueses do século XXI, expondo a riqueza e a diversidade da música contemporânea para banda sinfónica. Já o concerto de música coral dos Cupertinos é fruto de uma cuidada seleção de obras dos séculos XVI e XVII, das quais se destacam as de Duarte Lobo e de Francisco Garro.

O compositor Nuno Trocado convidou Jorge Louraço Figueira para escrever o texto e Catarina Lacerda para o interpretar, juntamente com quatro músicos. O resultado, Cotovelo, espetáculo do dia 25 de fevereiro, é o relato de dois casos de ciúmes e de discórdia, entre o Brasil e o Portugal do século XIX. Antes disso, em Della Ragione & del Senso, o Bando de Surunyo vai interpretar a música de Claudio Monteverdi.

Apresentação do solo de Nuno Cardoso

Por fim, a 26 de fevereiro, os Pauliteiros de Miranda tomam o palco do São João e, mais tarde, no Teatro Carlos Alberto, Nuno Cardoso apresenta Achadiço, um solo autobiográfico que toma como matéria referencial a terra onde nasceu e cresceu e a sua experiência ao longo dos anos como ator e encenador, cruzando memória e ficção, o real e a fábula.

O programa inclui ainda sketches informais destinados aos mais novos (Palavras de Bolso), peças radiofónicas do CeDA - Centro de Dramaturgia e Argumento (Teatro Sonoro) e a conferência Ser do Norte: A Identidade de uma Região, uma reflexão sobre o peso dos costumes, a influência da história, das ideias e das pessoas que povoam o universo dinâmico desta região.

O preço dos bilhetes de cada concerto é de 5 euros e os bilhetes da récita de Achadiço têm o custo de 10 euros. Os restantes eventos são de entrada gratuita. Todos os eventos vão ser transmitidos pela Antena 2 e os espetáculos no palco do Teatro São João poderão ser acompanhados através da RTP Palco.