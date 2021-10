Teatro Nacional São João tem um novo coração a partir de hoje

Catarina Ferreira Hoje às 14:32 Facebook

Programa de reabertura arranca às 19 horas, prolongando-se pelo fim de semana. A entrada é livre.

O Teatro Nacional São João (TNSJ) volta esta sexta-feira a abrir as portas, após a conclusão de uma obra de reabilitação que durou sete meses, com um valor global de 2,55 milhões de euros e o objetivo de renovar o interior e a arquitetura de cena do edifício centenário, além de modernizar o parque técnico. A festa que se prolonga durante o fim de semana é de entrada livre.

A reabertura do edifício dá-se com três eventos: uma exposição sobre os 100 anos do São João do arquiteto Marques da Silva, iniciativa que a pandemia obrigou a postergar; um colóquio internacional sobre teatros nacionais que reúne dezena e meia de dirigentes e ex-dirigentes de vários pontos do Mundo; e a pré-apresentação de "Lear", de Shakespeare, com encenação de Nuno Cardoso.