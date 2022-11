Teatro Nacional São João vai homenagear Ana Luísa Amaral

JN Hoje às 18:53 Facebook

O Teatro Nacional São João vai prestar um tributo à poetisa Ana Luísa Amaral no próximo dia 26, às 21.30 horas, com uma leitura encenada de poemas de autores que foi traduzido ao longo dos anos.

"Diz toda a verdade mas di-la oblíqua" é o nome da leitura encenada com a qual o Teatro Nacional São João vai homenagear no próximo dia 26, às 21.30 horas, a poetisa Ana Luísa Amaral, recentemente falecida.

Com a participação do elenco de "Bruscamente no verão passado", a homenagem consiste numa leitura dos seus poemas e dos poemas dos autores que traduziu, incluindo Shakespeare, Louise Glück, Elizabeth Bishop ou John Updike, selecionados pela ensaísta Rosa Maria Martelo.

Pela primeira vez em cena no Teatro São Joã, a peça de Tennessee Williams "Bruscamente no verão passado", foi traduzida por Ana Luísa Amaral traduziu e serve de base agora à representação, além de ser publicada em livro.

A leitura é dirigida por Afonso Santos e conta com a participação de Emília Silvestre, Marta Bernardes, Pedro Mendonça e Pedro Barros. A nova tradução de Ana Luísa Amaral da peça Bruscamente no Verão Passado será publicada em livro pelo Teatro Nacional São João.

A entrada é gratuita e a marcação de lugar pode ser previamente feita junto do Departamento de Relações Públicas do TNSJ, através do telefone 22 340 19 51 (10:00-13:00 e 14:30-18:30) ou do endereço eletrónico relacoespublicas@tnsj.pt.