Teatro São João fixou o efémero num objeto colecionável

Quinto volume da série Cadernos do Centenário do São João foi apresentado este sábado. A identidade visual da última temporada é o tema de "Impressão"

Abre-se o caderno de capa amarela como quem caminha pela rua, não entrando num território convencional, mas ampliando o horizonte que faz soar o alarme da memória recente: já vimos aqueles cartazes, aquelas frases, aquelas cores em algum lugar. Eventualmente, já tivemos vontade de trazê-las para casa. A quem assistiu às peças da última temporada do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, e guardou os manuais de leitura, terá acontecido isso mesmo: colecionar posters com frases de autores incontornáveis para o repertório de um Teatro Nacional.

"Que direito temos nós à felicidade nesta vida?", interpelava-nos insistentemente o dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, no verão passado, quando o encenador e diretor artístico deste Teatro, Nuno Cardoso, encenou "Espectros", criação sobre o amor livre que acabaria por surgir repetidamente na lista das melhores peças de teatro de 2021.

O caderno de capa amarela que traz a rua para dentro de casa e fixa o efémero num objeto colecionável é "Impressão", quinto volume da série Cadernos do Centenário do TNSJ, que foi apresentado este sábado, e que compila a identidade visual concebida pela designer Maria Ferrand desde o início das celebrações do centenário do Teatro, em março de 2020. Uma identidade cheia de palavras que nos apanham desprevenidas e nos perseguem. "Pode-se começar de onde se quiser", avisava o irlandês Samuel Beckett, em cada esquina, por altura do último Natal.

A João Tuna, fotógrafo inconfundível da Casa, coube "conferir ruído e performatividade ao silêncio tipográfico de Ferrand, capturando-o nas ruas da cidade, nas páginas dos jornais ou nos ecrãs dos telemóveis".

Sobre a opção de encher o espaço público de palavras, prolongando-lhes a vida e os sentidos, escreve Pedro Sobrado, presidente do Conselho de Administração do TNSJ, no texto inaugural do livro: "Pode decorrer tão-somente do desejo de que o teatro possa ser o lugar das palavras impossíveis de dizer agora".

E pergunta-se: "Que reações terão colhido em quem as leu, de passagem? A resposta do transeunte é impossível de mapear, a intenção do São João serve-se das palavras de Hamlet: "Palavras, palavras, palavras. É tudo o que temos para continuar".