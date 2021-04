Teatro São João: primavera cultural de olhos postos no outono

Catarina Ferreira Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o Teatro Nacional em obras, programação até ao fim da temporada decorre no Mosteiro de São Bento da Vitória e no Teatro Carlos Alberto.

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, foi completamente esvaziado e estará encerrado até à segunda quinzena de outubro, devido a profundas obras de modernização orçamentadas em 2,47 milhões de euros provenientes do programa Norte 2020.

Ainda assim, a programação, tal como "as flores da primavera" aludidas na conferência de imprensa, não pára, e até julho o Mosteiro de São Bento da Vitória e o Teatro Carlos Alberto irão receber uma dezena de espetáculos: cinco estreias, duas produções próprias, três performances internacionais (a reboque das parcerias com os Dias da Dança e o Festival Internacional de Expressão Ibérica - FITEI) e quatro coproduções.