Teatros nacionais celebram o seu dia "online"

Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A transmissão de peças de teatro 'online' para adultos e crianças, e a leitura de poesia constam das iniciativas dos teatro nacionais D. Maria II e São João para sexta-feira, Dia Mundial do Teatro, foi anunciado esta quarta-feira.

As comemorações da efeméride pelo Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, começam às 11 horas de sexta-feira, com a transmissão de "A origem das espécies".

Dirigido a maiores de seis anos, esta criação de Carla Maciel, Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo a partir de Charles Darwin, estreada em 2016, estará disponível 'online'.

À tarde, serão transmitidas duas iniciativas no Instagram: às 14 horas, o D. Maria II e a Casa Fernando Pessoa promovem a Maratona Clube dos Poetas Vivos.

Às 17 horas, é a vez do TEATRA, 'podcast' mensal do D. Maria II, ocupar a conta de Instagram do teatro, numa emissão especial na qual a jornalista Mariana Oliveira conversa em direto com artistas portugueses como Albano Jerónimo, Elmano Sancho, Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, Inês Barahona e Miguel Fragata, Isabel Abreu, Manuel Coelho, Mariana Monteiro, Pedro Moldão e Tiago Rodrigues sobre o seu trabalho e a forma como se estão a adaptar a este momento particular.

As comemorações da efeméride terminam com a estreia 'online' de "Sopro", uma criação de Tiago Rodrigues, estreada em 2017 no Festival d'Avignon e vencedora do Globo de Ouro de Melhor Espetáculo, em 2018. Nos últimos anos, "Sopro" já somou mais de 100 apresentações em dezenas de países.

Também o Teatro Nacional São João, no Porto, assinala a efeméride, com uma visita guiada 'online' e com a transmissão de uma peça.

Às 18:00 será transmitida, via Facebook e Instagram, a visita guiada pelo realizador Luís Porto enquanto à noite será exibida a peça "Castro", de António Ferreira, com encenação de Nuno Cardoso.

Ao longo desta semana, o teatro tem também estado a disponibilizar quatro peças da saga "Ubu", de Alfred Jarry, em 'ebooks' de descarga gratuita assim como a coleção integral dos Manuais de Leitura do teatro.

Por seu lado, a Culturgest assinala a data com a transmissão 'online' de "100% Lisboa", um espetáculo da companhia Rimini Protokoll que pega nas estatísticas oficiais da cidade e dá-lhes um rosto, que será transmitida às 21 horas.

As transmissões são feitas nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.

A RTP também assinala as comemorações do Dia Mundial do Teatro com uma programação especial.

Na quinta-feira, às 23:12, a RTP2 estreia o documentário "Yeses", que conta a história de uma companhia de teatro formada por reclusas, enquanto, na sexta-feira, às 21:45, a RTP1 estreia o filme "Olga Drummond", de Diogo Infante, e mais tarde a peça "As árvores morrem de pé", numa homenagem a todos os atores portugueses, encenada por Filipe La Féria, segundo um comunicado da RTP.