Técnicos de eventos em protesto nos Aliados pedem medidas para o setor

Um milhar de caixas negras de transporte de equipamento ocupou, esta terça-feira, a faixa central da Avenida dos Aliados, no Porto, numa manifestação da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) contra o imperativo dos despedimentos provocado pela covid-19.

"Nós somos empresas que estamos muito por detrás das câmaras e tivemos a necessidade de mostrar à opinião pública que existíamos, que tínhamos força, que tínhamos dificuldades. Hoje sabem quem somos, há um mês atrás ninguém sabia", sublinhou ao JN Pedro Magalhães, presidente da APSTE, durante o protesto desta terça-feira. Segundo Magalhães, as empresas estão com uma queda de atividade superior aos 80% e, caso "as medidas atuais se mantiverem, podem atingir taxas de desemprego superiores aos 60%".

Muitas empresas associadas à APSTE estão a sentir uma crise sem precedentes: não há encomendas, mas há contas para pagar. A Emprod, empresa de produção de eventos, fala em asfixia. "Nós estamos sufocados porque não há trabalho nenhum. Desde março que não temos um único trabalho", revelou Daniel Cardoso, o dono da firma.

Para ajudar estes casos formou-se a União Audiovisual, um movimento informal de apoio a profissionais do setor. "Sentimos a necessidade de dar apoio aos nossos companheiros que deixaram de ter rendimento face às suas despesas mensais", indicou o representante do grupo, Hugo Costa. Apoiam com bens de primeira necessidade, alimentares e higiénicos, e desde fevereiro que apoiam mensalmente perto de mil e 500 pessoas.

A APSTE surgiu em julho para reinvidicar apoios ao setor. No início de agosto, realizaram um manifestação em Lisboa, que depois abriu portas para uma reunião no Ministério da Economia com o Secretário do Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Contudo, o presidente da associação indicou que saíram do encontro "com uma mão cheia de nada". Sem as medidas de apoio que reclamam, a APSTE decidiu-se por novo protesto no Porto, para apoiar os associados que trabalham na região norte e continuar na sua luta pela sobrevivência.

Apesar das graves dificuldades, Pedro Magalhães acredita que vão "encontrar uma forma de ultrapassar esta situação" e elogiou a forma como foram recebidos na Invicta. O presidente da C.M. Porto reuniu-se com os representantes, gesto que os "deixou muito sensibilizados". "Sentimos que a cidade nos acolheu de uma forma extraordinária. Contámos-lhe as nossas preocupações, apesar de não serem competência da autarquia, e ele percebeu a nossa luta", enalteceu Pedro Magalhães.

* com Lusa