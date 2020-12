"Temos de acalmar a nossa loucura pelo consumismo "

João Antunes Hoje às 17:04 Facebook

Benoît Delépine e Gustave Kervern falam ao JN do seu filme, o delicioso "Apaga o Histórico", em estreia nas salas

Quem viu, há já dez anos, um filme chamado "Mammuth", com um Gérard Depardieu montado na moto do título à procura dos papéis de todos os empregos que teve na vida para conseguir ter direito à reforma, não pôde deixar de se ter apaixonado pelo cinema anárquico, delirante e provocador de Benoît Delépine e Gustave Kervern.

Depois de termos visto "Experiência de Quase-Morte", rota de suicídio de uma personagem interpretada pelo escritor e ensaísta Michel Houellebecq e "Saint Amour", de novo com Dépardieu e com o irreverente belga Benoît Poelvoorde, e de terem ficado pelo caminho títulos como "Le Grand Soir" e "I Feel God", a dupla aí está de novo nas salas, em grande forma, com o delicioso e irresistível "Apaga o Histórico".

A dupla de franceses coloca a sua história numa pequena comunidade dos subúrbios, perto de uma autoestrada onde a vida passa a correr, ao contrário dos que ali moram. Entre eles encontramos Marie, uma mulher que vive da pensão de alimentos e está agora com receio de perder o respeito do filho, por causa de um vídeo de sexo que foi parar às redes sociais.

Também ali encontramos Bertrand, um homem incapaz de resistir aos chamamentos da publicidade online. E Christine que, devido ao seu vício pelas séries de televisão, perdeu tudo na vida - até o emprego, quando descobriram que ia para a casa-de-banho assistir ao último episódio de uma das suas séries preferidas.

Mas estas personagens solitárias decidem juntar-se e dizer basta. Engendram então um plano estrambólico, para se vingarem dos gigantes da tecnologia, com a ajuda de um hacker manhoso.

A aparição do suicidário Houllebecq

"Nunca tive nenhum problema com um vídeo de sexo, porque a minha líbido está muito em baixo, talvez volte um dia", começa por confessar Gustave Kervern, bem ao seu estilo. "Mas, quanto ao resto, é verdade que muitos episódios têm a ver com a nossa experiência pessoal, com tudo o que nos cai em cima diariamente."

E dá-nos um exemplo: "Comprei um estrado para a cama pela internet, mas ao fim de seis meses deitei-o fora. Estava farto de cair da cama". E pergunta: "quem nunca teve problemas com as palavras-passe?"

Benoît Delépine dá-nos um exemplo bem real do que se passa à nossa volta, sem que nos apercebamos da relação ganho/prejuízo. "Antigamente, os carros tinham espelhos retrovisores. Agora têm um ecrã. Parece que estamos a evoluir. Daqui a pouco haverá carros que andam sozinhos. Mas já imaginou a energia que consome, fornecer os dados dos local onde estamos, as ruas, as pessoas à nossa volta? E conduzir um carro não é uma coisa assim tão complicada."

Para Gustave Kervern, a solução é simples. "Temos de acalmar a nossa loucura pelo crescimento, pelo consumismo. E temos de sair desta situação de uma forma ecológica", afirma, dando outro exemplo: "Quando usamos o nosso telefone, não estamos só a usar a energia da bateria, mas também a energia de todos os centros de dados, só para nós, para guardarmos a fotografia do nosso gato à janela. Isto já representa 15% do consumo mundial de energia. É um verdadeiro problema."

"Apaga o Histórico" é interpretado por Blanche Gardin, Denis Podalydès e Corinne Masiero, mas tem pequenas aparições de gente conhecida, como Vincent Lacoste e Michel Houllebecq, que regressa como o cliente suicidário. Benoît Delépine explica a nova chamada do escritor. "É uma pessoa que adoramos, e não só pelos livros dele", diz-nos. "O que mais gostamos, ao fazer um filme, é toda a preparação. Com ele passamos imenso tempo a beber, pela noite dentro, nos bares mais improváveis."

Por fim, Gustave Kervern explica a velha questão de como é que realizadores que assinam a dois trabalham em conjunto. "Quando estamos a trabalhar num filme, cada um escreve do seu lado, e depois juntamo-nos. E fazemos outras coisas, como emissões de televisão. Mas é muito simples, não tem nada de complicado. Viva a simplicidade."

Tão simples como o seu novo filme. Divertido, contagiante e por vezes perturbador. Afinal, quem nunca na vida quis "apagar o histórico"?